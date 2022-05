Final Fantasy XV | 5 clés du JRPG que tout le monde attend

Dit Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy XVI, que la bande-annonce du jeu vidéo est prête et sur le point de sortir. Le développeur japonais a offert de nouvelles informations sur le processus de création et a confirmé qu’il était déjà dans la phase finale de développement, bien que le studio travaille sans relâche pour aplanir les aspérités et éliminer les bugs. L’attente est très grande, donc le studio Square Enix a préféré garder un profil bas, ce qui signifie qu’ils ne veulent pas générer de fausses attentes.

Les informations générales sur l’histoire et les personnages décrivent une histoire pour adultes (elle a été préalablement notée +18), qui, comme d’habitude, présente un monde fantastique plongé dans la spirale de la guerre. Pour le moment, la développeuse n’a partagé qu’une infime partie de ce qu’elle prépare, même s’il semble qu’elle ne tardera pas à découvrir des nouveautés. En attendant, nous sélectionnons quelques points à considérer :

1. Par les créateurs de Final Fantasy XIV

La saga Final Fantasy a connu certains problèmes au cours des dernières années. Final Fantasy XIII a généré beaucoup de controverses et Final Fantasy Versus XIII s’est retrouvé dans le tiroir des jeux vidéo annulés, bien qu’il ait ensuite été ressuscité sous le nom de Final Fantasy XV. Le quinzième volet n’est pas parmi les mieux notés, mais le réalisateur Hajime Tabata et son équipe ont su assez bien assembler les pièces du puzzle de Versus XIII. Quoi qu’il en soit, le titre le plus abouti est sans aucun doute Final Fantasy XIV, l’un des meilleurs MMORPG du marché.

L’une des raisons d’être optimiste sur Final Fantasy XVI est que l’équipe responsable est la même que celle du quatorzième épisode. Naoki Yoshida, responsable du MMO, fait office de producteur à cette occasion. L’adresse est fournie par Hiroshi Takai, qui a également effectué des tâches de direction sur certains contenus du titre multijoueur.

2. L’histoire : le délicat équilibre entre la paix et la guerre

Depuis sa création, les cristaux ont toujours été d’une importance primordiale dans Final Fantasy. La nouvelle production continue dans cette veine et présente une société dépendante des Cristaux Mères, objets de vénération à travers le monde de Valisthea. Sa bénédiction brille sur toutes les nations, leur donnant le pouvoir de la magie. Toute cette splendeur est sur le point de perdre sa lumière, car les puissances ont coexisté dans un délicat équilibre de paix, désormais sur le point de se rompre. A l’arrivée des terres stygiennes, les relations entre les puissances se tendent et la guerre frappe aux portes.

3. Système de combat axé sur l’action

Square Enix expérimente depuis longtemps des systèmes centrés sur l’action, bien qu’il ait généralement opté pour des systèmes hybrides qui n’abandonnent pas complètement les commandes et les virages classiques. Final Fantasy XV et Final Fantasy VII Remake ont tous deux voyagé plus dans le domaine de l’action que dans le domaine des virages, mais avec le seizième opus, le pas est encore plus ferme. D’après les déclarations et de ce qui a été vu dans la première bande-annonce, Final Fantasy XVI sera un jeu de rôle avec un système de combat axé sur l’action. Comme s’il s’agissait d’un Devil May Cry, le titre capture des combats rapides, où combos, magie élémentaire et puissantes invocations se combinent.

4. L’incident avec l’Ifrit

Les développeurs sont jaloux des détails, mais une partie du développement des protagonistes sera directement liée à une grande tragédie : Ifrit, un eikon sombre, sème le chaos et détruit tout autour de lui. Les frères Clive Rosefield et Joshua Rosefield sont témoins de tout ce massacre, ils devront donc vivre avec le poids de cet incident. Tout le monde pensait que Clive hériterait du pouvoir d’invoquer l’eikon, mais c’est son gentil et timide petit frère qui a acquis le pouvoir de canaliser les capacités de ces êtres supérieurs.

5. Seulement dans la nouvelle génération

Final Fantasy XVI n’a pas encore de date de sortie confirmée, mais il a été certifié qu’il ne sortira pas sur PS4 et Xbox One. Pour le moment, Sony Interactive Entertainment a obtenu une exclusivité temporaire sur PlayStation 5, mais Square Enix a précisé que il pourrait être publié prochainement sur d’autres plateformes. Ce qui semble clair, à moins d’un changement de plans, c’est que ce ne sera pas une expérience intergénérationnelle. Même ainsi, la plupart des critiques se sont concentrées sur l’aspect graphique du jeu vidéo. On ne sait pas encore s’il utilisera le Luminous Engine, le moteur graphique de Square Enix (comme Forspoken) ou l’Unreal Engine, une technologie utilisée dans Final Fantasy VII Remake et Kingdom Hearts IV.

En attendant des nouvelles, voici tout ce que nous savons sur Final Fantasy XVI à ce jour.