Doctor Strange dans le multivers de la folie : que signifient les scènes post-générique ?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le nouveau film de Marvel Studios qui nous raconte les aventures multiverselles de Strange et compagnie, est déjà sorti dans les salles avec un grand succès à travers le monde, dépassant lors de son premier week-end avec 450 millions de dollars aux collections de films tels que Black Widow, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et Eternals pour leur passage dans les salles. Mais revenons au nouveau film multivers Marvel; Quel est le sens de vos scènes post-générique ? Ci-dessous, nous expliquons tout à leur sujet; Alerte spoiler du paragraphe suivant.

Signification des post-génériques de Doctor Strange 2

La première scène post-crédits de Doctor Strange dans le multivers de la folie nous montre le docteur Strange lui-même marchant tranquillement à travers New York après avoir révélé l’apparence de son troisième œil. À ce moment, Clea apparaît, l’actuelle sorcière suprême de Marvel dans les bandes dessinées et jouée par l’actrice Charlize Theron. Clea avertit Strange qu’elle a provoqué une incursion et qu’elle a besoin de lui pour essayer de réparer ce gâchis multiversal. A ce moment, Strange, à sa grande surprise, accepte et ensemble ils partent par le portail par lequel Clea elle-même apparaît.

Rappelons que Clea est la nièce de Dormammu, le méchant du premier volet de Doctor Strange. Dans les bandes dessinées, Strange et Clea unissent leurs forces pour vaincre leur oncle, tout en étant l’intérêt amoureux de Strange, avec qui il s’est même marié pour vivre de nombreuses aventures magiques en couple. Nous verrons si Charlize Theron est le successeur de Benedict Cumberbatch dans le futur du MCU.

La deuxième scène post-générique n’est rien d’autre qu’un clin d’œil à la filmographie de Sam Raimi, réalisateur du film, puisqu’il récupère le personnage de Pizza Poppa, joué par Bruce Campbell, à qui Strange jette un sort d’automutilation au milieu. du film. Cette deuxième scène rend hommage à la saga Evil Dead, où le bras possédé d’Ash (joué par le même acteur) l’a attaqué ; il regarde même la caméra comme dans la saga d’horreur de Raimi, brisant ainsi le quatrième mur. Une blague, sans plus.