Thor Love and Thunder nous illumine avec l’image la plus attendue : Thor et Jane ensemble !

Les retrouvailles entre Thor et Jane Foster auront finalement lieu dans Thor Love and Thunder, le quatrième film de la saga. Après Ragnarök, Taika Waititi revient en tant que réalisatrice et réunit Chris Hemsworth et Natalie Porman. Cependant, contrairement aux deux premiers films, Foster a changé de rôle et est devenue une puissante héroïne. L’image que tout le monde attendait s’est enfin réalisée : Mighty Thor et Thor à nouveau réunis. Il est publié exclusivement par le magazine Empire, mais vous pouvez le voir ci-dessous.

« Huit ans se sont écoulés », se souvient la réalisatrice Taika Waititi dans une interview accordée à Empire. « Elle a eu une vie complètement différente. Et puis l’amour de ta vie revient sur scène et elle est habillée comme toi. C’est une vraie surprise pour Thor. » Rien n’a été dit sur les circonstances du retour de Jane Forster dans l’univers cinématographique Marvel : « Je ne savais pas que nous allions utiliser l’intrigue du personnage de Mighty Thor jusqu’à ce que nous commencions à travailler sur l’histoire », ajoute-t-il.

Les deux personnages, à nouveau réunis.

Une Jane Foster différente

« Il n’est pas souhaitable que Natalie revienne et joue le même personnage qui se promenait avec l’équipement scientifique. » Selon le cinéaste, ramener cette histoire serait ennuyeux, car les gens veulent que Foster fasse « partie de l’aventure ». L’une des caractéristiques du cinéma de Waititi est qu’il remplit toujours ses personnages d’humour, mais Natalie Portman y était parfaitement préparée. « Natalie est vraiment drôle dans la vraie vie », note-t-il. « Il a un grand sens de l’humour et je pense qu’il n’était pas assez exploité dans les premiers films. »

Après Doctor Strange dans le multivers de la folie (lire notre critique), le Marvel Cinematic Universe continue de s’étendre avec Thor Love and Thunder, qui nous aveuglera de ses éclairs dès le 8 juillet prochain, uniquement en salles.

source | Empire