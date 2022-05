Vous souvenez-vous de Resident Evil Re:Verse ? Ce n’est pas un zombie, il a été classé aux États-Unis.

Lors de la sortie de Resident Evil Village, Capcom a annoncé que Resident Evil Re: Verse ne l’accompagnerait pas au lancement, mais que cela ne prendrait pas trop de temps. Initialement prévu pour juillet 2021, la société japonaise a annoncé ce même mois que le jeu vidéo multijoueur serait reporté à l’année suivante. Depuis lors, il est presque mort, bien que tout semble indiquer qu’il recommence déjà à bouger, nous ne savons pas si en tant que zombie ou en tant que vivant. Le jeu vient d’être enregistré par l’ESRB, l’organisme qui classe les jeux par âge aux États-Unis.

Sa réapparition à l’ESRB peut être une indication que le titre est sur le point d’atteindre le marché, bien que Capcom n’ait pas encore révélé la date de sortie précise. Resident Evil Re:Verse a été initialement confirmé pour PS4, Xbox One et PC, bien que selon le registre, il aura également une version pour Google Stadia et pour la nouvelle génération. Ce n’est pas surprenant à ce stade, étant donné que Resident Evil Village est également disponible pour ces systèmes.

Resident Evil Re:Verse, gratuit avec Resident Evil : Village

Comme cela s’est produit avec Resident Evil: Resistance, le jeu multijoueur asymétrique inclus dans le remake du troisième opus, Capcom a choisi d’offrir ce jeu gratuitement à toute personne possédant une copie physique ou numérique de Resident Evil Village , le titre le plus récent dans la saga. De cette façon, ceux qui ont acheté une unité physique doivent utiliser le code inclus dans la boîte, tandis que ceux qui ont la version numérique n’auront pas à s’inquiéter.

En 2022, Capcom prévoit de publier les versions de nouvelle génération de Resident Evil 7, Resident Evil 2 et Resident Evil 3, qui seront distribuées sous forme de mise à jour gratuite pour PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Du moins pour l’instant, les Japonais n’envisagent pas de commercialiser des éditions physiques. D’autre part, ils sont également plongés dans le développement d’une extension.

Resident Evil Village est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.

source | Boulon de jeu