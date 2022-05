Gotham Knights aura une coopération jusqu’à 4 joueurs, selon le PS Store

Le prochain jeu vidéo se déroulant dans l’univers DC est Gotham Knights, une production du même studio qui a conçu Batman: Arkham Origins, un autre des jeux vidéo mettant en vedette le Dark Knight. Cette fois, nous ne gérerons pas le Bat Man, mais d’autres protecteurs de Gotham. Warner Bros. Games Montréal avait promis un mode coopératif pour 2 joueurs, bien que le site Web du jeu sur le PlayStation Store ait été mis à jour et marque désormais ce nombre a été augmenté : 4 personnes en même temps.

« Il est compatible avec 4 joueurs en ligne avec PS Plus », précise le site internet. Dans Gotham Knights, les utilisateurs auront la possibilité de contrôler Batgirl, Robin, Red Hood et Nightwing, qui devront faire face aux nombreuses menaces qui pèsent sur la ville. Sans Batman comme allié, ce seront eux qui devront mettre fin au crime dans une ville qui ne dort jamais.

Page de la boutique PS de Gotham Knights.

Le gros pari de Warner avec Hogwarts Legacy

L’année démarre fort pour Warner Bros. Games. La société nord-américaine a publié le très attendu LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, un jeu vidéo qui a été retardé à plusieurs reprises, mais qui a finalement vu le jour sur consoles et PC. Les prochains titres à surveiller, à part Multiversus, sont définitivement Gotham Knights lui-même et Hogwarts Legacy. Bien que ce dernier n’ait toujours pas de date de sortie précise, si rien ne change, nous pourrons en profiter cette année 2022. Le jeu est réapparu dans son propre State of Play, où un gameplay très complet et une vidéo de la façon dont il a été fait ont été montré.

Gotham Knights sera mis en vente le 25 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Rocksteady, quant à lui, travaille sur Suicide Squad: Kill the Justice League, qui a été repoussé à 2023.

source | Reddit, magasin PS