Paramount Pictures fête ses 110 ans : voici ses 100 meilleurs films selon IMDb

Parler de Paramount Pictures, c’est parler de l’un des plus importants distributeurs et producteurs de films de tous les temps. Le temps passe trop vite et on ne s’en rend pas toujours compte, mais c’est une de ces entreprises qui a été fondée bien avant notre naissance. Aujourd’hui, 8 mai 2022, marque le 110e anniversaire de sa fondation, réalisée par Adolph Zukor, l’un des pères de l’industrie cinématographique. En hommage, nous listons aujourd’hui les 100 meilleurs films de Paramount Pictures selon IMDb.

interstellaire

Les 3 meilleurs

Le Parrain (1972) est le film le mieux noté de l’histoire sur IMDb (9.2). Un incontournable de l’histoire du cinéma dont il ne faut pas trop en dire ; tous ceux qui ne l’ont pas vu doivent le faire immédiatement. La deuxième place revient à Forrest Gump (1994) avec une note de 8,8, l’une des plus populaires de la longue carrière de Tom Hanks. Complète le Top 3, avec une moyenne de 8,6, l’un des films les plus acclamés de ces dernières années : Interstellar (2014), le film de Christopher Nolan qui traite de questions aussi complexes que la gravité, la relativité et les trous de ver.

Sauver le soldat Ryan

Top 100

Le classement qui va de la position 4 à la 100 pourrait très bien faire partie de ces listes de films que tout le monde devrait voir au moins une fois dans sa vie. Ce sont les suivants.

Gladiateur

beauté américaine

Indiana Jones : Les aventuriers de l’arche perdue

un cœur brave

Le loup de Wall Street

Le spectacle de Truman

Île de l’obturateur

Indiana Jones et la dernière croisade

Attrape-moi si tu peux

Comment entraîner son dragon

TitanicIron Man

Shrek

Star Trek

L’Etrange histoire de Benjamin Button

Star Trek : dans le noir

Valeur de la loi

Kung Fu Panda

La chasse à Octobre rouge

Indiana Jones et le temple maudit

Collatéral

Mission impossible : Rogue Nation

Mission : Impossible – Protocole fantôme

Le terminal

Creux endormi

Face à face

Super détective à Hollywood

Shrek 2

méga minute

Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne

graisse

Varier

Kunf Fu Panda 2

L’origine des gardiens

le prince d’egypte

Le prince de Zamunda

Mission impossible

Fantôme

Chicken Run : évasion à la ferme

Thor

prise jack

transformateurs

Guerre mondiale Z

Super 8

Star Trek : Au-delà

meilleur pistolet

Captain America le premier vengeur

L’homme de fer 2

Ciel vanille

Madagascar

Attraction fatale

Mission impossible 3

Danger imminent

Une série d’événements malheureux

fièvre du samedi soir

La couverture

Madagascar 3

Voisins envahissants

crocodile

Le chat avec des bottes

Ce que cache la vérité

Madagascar 2

La guerre des mondes

Hollywood super détective 2

panique nucléaire

A quoi pensent les femmes ?

Monstres contre extraterrestres

Shrek : heureux pour toujours

genèse du terminateur

Beowulf

Activités paranormales

Impact profond

Transformers: le côté sombre de la lune

Shrek le troisième

Hanzel et Gretel : chasseurs de sorcières

Mission impossible 2

Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal

Bee movie

Parents pour Desigual

Hercule

une proposition indécente

la peur des requins

Bob l’éponge : un héros hors de l’eau

Transformers: La revanche

Tortues Ninja : Sortir de l’ombre

Noé

tortues Ninja

Activités paranormales 3

GI Joe

GI Joe: Vengeance

Lara Croft : Tomb Raider

Crocodile Dundee 2

Les Transformers: L’âge de L’extinction

mariée en fuite

xXx réactivé

Maître de l’air : le dernier guerrier

