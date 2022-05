Luffy Gear 5, le pouvoir le plus fort et le plus ridicule de One Piece

Cela fait 17 ans que Luffy nous a tous surpris avec Gear 2, son premier gros power-up. Pour vous donner une idée, on était dans l’arc Enies Lobby et on parcourait le chapitre 387 du manga (dans l’anime ça se passe dans l’épisode 272). De là à Gear 3, également appelé Gia sado, il n’a fallu que quelques mois. Cependant, entre Gear 3 et Gear 4, neuf années se sont écoulées, même si l’attente en valait la peine. Nous n’oublierons jamais ce moment où Eiichiro Oda l’a sorti de sa manche lors du combat avec Doflamingo, l’un des meilleurs combats de la série. Et maintenant, sept ans plus tard, nous assistons à nouveau à un moment historique pour One Piece.

Ces derniers mois, Luffy a atteint Gear 5 et le résultat n’a laissé personne indifférent. Ce n’est pas juste une autre marche, mais le réveil du Gomu Gomu no Mi. Ou ce qui revient au même, selon la logique de la série nous sommes face à son potentiel maximum. Tout indique que cette Gear 5 pourrait être la dernière transformation de l’homme appelé à devenir le Roi des Pirates. C’est précisément pour cette raison qu’il devait être à la hauteur de la tâche et il l’a été. Cela a sans doute fait de Luffy le personnage le plus fort de One Piece.

Kaido 4 – 0 Luffy

Sur quoi base-t-on une telle affirmation ? Très facile : dans lequel la bataille entre Kaido et Luffy s’est enfin stabilisée. Non seulement cela, mais il a commencé à se ranger du côté des mugiwara et la conclusion de l’arc Wano semble plus proche que jamais. Gear 5 a joué un rôle clé dans l’équilibrage du concours. Avec le réveil de son fruit, Luffy a commencé à être capable de tenir tête au roi des bêtes, peut-être le personnage le plus fort du New World. Ou avez-vous peut-être oublié comment le narrateur de One Piece l’a présenté ?

« Il a défié la marine et les quatre empereurs à lui tout seul. Il a été capturé 18 fois et condamné à mort 40 fois. Quand ils l’ont pendu, la corde s’est cassée. Lorsqu’il a été envoyé à la guillotine, la lame s’est brisée. Lorsqu’il fut condamné à mort par empalement, la lance se brisa sous son poids. Il a coulé neuf bateaux-prison géants. Personne ne peut le tuer. Pas même lui-même. »

Nous parlons d’un pirate qui a sauté de Skypiea pour se suicider, mais a survécu. Un pirate qui n’a jamais perdu un combat en tête-à-tête. La prime la plus élevée après Gol D. Roger et Barbe Blanche. L’assassin de Kozuki Oden. Un monstre capable de se transformer en dragon et de se battre ivre pour voir si ça égalise un peu les choses. Un gars qui a renversé Luffy quatre fois avant qu’il, maintenant oui, commence à se réchauffer le museau.

Plus cool? plus de plaisir

De nombreux fans s’attendaient à voir un Luffy totalement noir recouvert d’une armure haki. Beaucoup d’autres ont soutenu pendant des années les théories d’une forme « d’homme tigre » ou la version Monkey King de Luffy. Mais Eiichiro Oda a encore réussi à nous prendre au dépourvu. Le Gear 5 est fidèle à l’esprit original de One Piece. Rien de plus énervé ou plus… « dur à cuire ». Au contraire, le nouveau pouvoir de Luffy est le plus ridicule de tous en termes de design et de possibilités.

Cette transformation est humour et joie, c’est rire et amusement. D’une manière générale, lorsque Luffy l’active, il n’arrête pas de rire, cela transforme tout autour de lui en caoutchouc, même les gens, et est devenu une sorte de dessin animé de Cartoon Network, aussi paradoxal que cela puisse paraître dans le cas d’un anime. C’est plus exagéré que jamais. Une bande dessinée.

Changements physiques, Luffy en tant que Dieu du Soleil

Sur le plan physique, la première chose qui ressort est la décoloration des cheveux de Luffy. Dans les images initiales, il semblait fondre ou être en feu, ce qui a conduit à l’associer à la couleur jaune, dans le style Super Saiyan, mais il a déjà été confirmé qu’il sera blanc, comme ses sourcils. Ce qui est certain, c’est qu’il vacillait comme s’il était en feu.

Au changement de cheveux s’ajoute l’apparition d’un nuage haki autour du cou qui passe sous les aisselles. Ça lui donne un aspect de héros grec, de dieu du panthéon, et ça a du sens. Avec l’émergence du G5, il a été révélé que le fruit Gomu Gomu s’appelle en fait Hito Hito : modèle Nika, et Nika est précisément cela, un dieu. Plus précisément, c’est le dieu du soleil dans le folklore One Piece.

Nika a reçu ce titre parce qu’elle rayonnait de lumière à travers le monde dans un sens métaphorique. Partout où il est allé, il a sauvé des esclaves, les a fait rire et a célébré avec eux au son des soi-disant « tambours de libération ». Dans Gear 5, ce sont les derniers changements physiques d’un Luffy transformé en Nika. Il n’arrête pas de rire et son cœur résonne à chaque battement comme ces tambours.

Ses nouveaux pouvoirs : gigantisme et attraper la foudre

Lors de son introduction, la Gear 5 est définie comme « la puissance la plus ridicule du monde » et on dit que sa seule limite est l’imagination du porteur. Maintenant que Luffy n’est plus qu’un dessin animé, il peut se plier à n’importe quelle forme et éviter presque toutes les attaques. Le frappez-vous avec une masse à pointes ? Cela ne vous affecte pas. Son corps s’enroule autour d’elle et s’adapte à elle. Est-ce qu’un dragon le mange ? Il gonfle ses biceps et s’échappe comme Kratos dans la bouche de l’hydre de God of War.

Son autre grande capacité est la même que celle du reste des fruits lorsqu’ils se réveillent. Il transforme tout autour de lui en caoutchouc, tout comme Doflamingo a transformé les choses en ficelle. Transformez le sol en trampoline pour éviter une gravure sur bois, ou ramassez-le et roulez-le pour renvoyer une attaque avec. Sa fonction n’est pas seulement défensive, mais comique. Luffy ne le contrôle pas et quand cela affecte le reste des chapeaux de paille, soudainement transformés en dessins animés, les résultats sont hilarants.

Mais sans aucun doute, la plus grande démonstration de puissance avec cette caractéristique a été de voir Luffy attraper un éclair et le lancer comme s’il s’agissait de Zeus lui-même. Cela et la possibilité de pousser le Gear 3 à la limite. Avec le Gia sado de temps en temps il se faisait pousser un bras ou une jambe, mais maintenant il transforme complètement son corps. Luffy devient un géant, un titan Shingeki capable de tout détruire devant lui, même l’île d’Onigashima où il se bat avec Kaido. Grâce à cela, il a lancé son ultime attaque contre Kaido, le Monkey King’s Gun.

Implications et avenir

Le Gear 5 a soulevé (jeu de mots) de nombreuses questions parmi les fans. Pourquoi le fruit de Luffy a-t-il changé son nom de paramécie en Zoan mythologique ? Pourquoi le Gorosei cherchait-il ce fruit ? Luffy a-t-il cessé d’être chance, effort et volonté pour devenir une question de destin ? Luffy partage-t-il une personnalité avec le Dieu Soleil ? ADN ? Luffy, Nika et Joy Boy sont-ils la même personne, comme la Sainte Trinité ? Quand le cœur de Luffy s’est arrêté pendant la bataille avec Kaido, juste avant qu’il ne se réveille, que s’est-il passé ? Celui qui s’est réveillé… est-ce toujours Luffy ou est-ce quelqu’un d’autre ?

Eiichiro Oda accumule le fer, mais après avoir suivi sa carrière ces 25 dernières années, ce qui est devenu clair, c’est qu’il a un plan et mérite un vote de confiance. Quant à ceux qui se demandent comment Luffy va s’améliorer à partir de maintenant, la réponse semble simple. Maîtriser Gear 5 prendra du temps, et vous êtes sûr de découvrir de nouvelles stratégies et possibilités avant d’affronter Barbe Noire, Akainu et le reste de vos ennemis sur votre chemin vers Laugh Tale. « La seule limite est votre imagination », vous vous souvenez ? Il ne fait aucun doute que Luffy est devenu le personnage le plus fort de One Piece.