Doctor Strange in the Multiverse of Madness réalise le meilleur début au box-office de l’année

Il n’était pas nécessaire de connaître les chiffres de son premier week-end en salles pour savoir qu’il était évident que Docteur Strange dans le multivers de la folie était l’un des films les plus attendus de l’année, mais sa sortie en salles l’a confirmé. Et c’est qu’avec 36 millions de dollars levés au box-office après les premières expositions en salles jeudi dernier et les 90 après sa première mondiale vendredi, il clôturera le week-end avec une prévision comprise entre 170 et 185 millions, selon des prévisions conservatrices de Disney.

Cela signifie que le film mettant en vedette Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen devient le meilleur début de l’année 2022, dépassant les 134 millions d’un autre film très attendu comme The Batman. Ce sera également le meilleur depuis le début fracassant de Spider-Man: No Way Home, qui a atteint 260 millions de dollars de recettes lors de son week-end d’ouverture. C’est aussi la meilleure ouverture de Disney depuis Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui a rapporté 75 millions de dollars. Bref, le film comme le septième meilleur début de l’histoire, dans une liste dans laquelle Marvel Studios en place cinq parmi le Top 10.

Après Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il y en a d’autres tels que le film d’animation The Bad Guys, Sonic: The Movie 2, la meilleure première basée sur un jeu vidéo de tous les temps, et Fantastic Beasts: Dumbledore’s Secrets.

Une alternative déconseillée

Si vous ne pouvez pas bouger de chez vous pour quelque raison que ce soit mais que vous souhaitez profiter des aventures de Doctor Strange, cette semaine nous découvrons ce film des années 70 jusque-là méconnu qui n’a pas l’air très bon. Celui-ci dure plus de 90 minutes, mais il a été conçu à l’origine comme un épisode pilote de ce qui devait être une série dans laquelle des personnages tels que, à part Doctor Strange lui-même, Spider-Man ou Hulk, dans une sorte d’UCM plutôt merdique . Évidemment, le projet n’allait pas de l’avant, mais cette version série B du Docteur était laissée à la postérité.

