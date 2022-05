Outriders n’est toujours pas rentable pour Square Enix

L’inclusion d’Outriders dans Xbox Game Pass, également pour PC, semble que cela n’a pas été suffisant pour le tireur de looter People Can Fly. Comme annoncé par le studio, le jeu n’a pas encore récupéré l’investissement que Square Enix y a fait, bien que tout soit une licence avec laquelle la société japonaise a été optimiste, et en fait, c’est l’une des rares IP d’origine occidentale qui a été exclu du récent contrat d’achat par le groupe Embracer.

Cette non-rentabilité pour le moment a été révélée après le rapport financier de People Can Fly, publié le 21 avril dernier, et dans lequel il est révélé qu’il n’a pas réalisé de bénéfice au cours de cet exercice 2021 écoulé. Comme nous l’avons dit précédemment, Square Enix a convenu avec Microsoft l’inclusion du jeu dans Game Pass dès le « day one » sur le marché, ce qui l’a sans aucun doute aidé à court terme lorsqu’il s’agissait d’obtenir une base de joueurs, mais d’un point de vue monétaire, cela n’a pas été bénéfique dans l’absolu.

Le jeu est sur le marché depuis un peu plus d’un an et le studio n’a pas encore perçu de redevances pour celui-ci, car pour cela, il doit générer des bénéfices. Les revenus tirés de l’accord avec Microsoft pour le moment ne semblent pas suffisants, car depuis le début, ils ont renoncé à mettre en œuvre les micropaiements.

Ils ne sont pas optimistes

« Le niveau des redevances dépend du montant spécifique qui provient des ventes du jeu », indique le rapport financier. « Le studio n’a perçu aucune redevance de l’éditeur jusqu’à la période du 31 décembre 2021, ce qui signifie que les données de vente d’Outriders ne sont pas suffisantes pour que l’éditeur récupère les frais et dépenses investis dans le développement, la distribution et la promotion du jeu. jeu. Il n’y a aucune garantie que les futurs revenus des ventes du jeu seront suffisants pour recouvrer les coûts et payer les royalties au studio. »

Avec cela, de People Can Fly, ils ne sont pas exactement optimistes. Avec cela, il reste que sa nouvelle extension, Worldslayer, qui arrive à la fin de ce mois, est capable de récupérer bon nombre de joueurs et que d’autres s’intéressent au jeu.

Source : Tweaktown