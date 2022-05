CoD Warzone : les joueurs appellent au retour de Verdansk, la carte originale

Call of Duty: Warzone est l’un des titres multijoueurs les plus populaires du moment. Dès son débarquement, il est devenu l’un des battle royale les plus joués sur PC et consoles, grâce à des éléments tels que les mécaniques habituelles de la saga appliquées au genre fashion, l’équilibre entre ses règles et, en grande partie, grâce à Verdansk , le scénario original qui n’est actuellement pas accessible, puisque la carte actuelle est Caldera.

Depuis la rotation de la carte, de nombreux débats ont eu lieu pour savoir lequel est le meilleur, et cette fois, une enquête réalisée par le compte Twitter de Modern Warzone, qui compte près d’un demi-million de followers et est l’une des principales sources. Le briefing de la communauté l’a clairement indiqué : les joueurs veulent le retour de Verdansk. Après avoir interrogé plus de 37 000 utilisateurs, jusqu’à 80,4 % d’entre eux déclarent préférer la carte classique.

Aimeriez-vous voir Verdansk revenir dans Warzone ? – ModernWarzone (@ModernWarzone) 5 mai 2022

Godzilla et King Kong débarquent dans Call of Duty Warzone

La saison 3 de CoD : Warzone et Vanguard est désormais disponible, mais il reste encore quelques atouts dans sa manche : mercredi 11 mai prochain débutera la tant attendue Operation Monarch, un mode de jeu indépendant dans lequel il faudra lutter contre d’autres joueurs avec l’intention de mettre la main sur un appareil étrange qui nous permettra de contrôler à la fois King Kong et Godzilla, peut-être les monstres géants les plus célèbres de l’histoire du cinéma. Dans ce lien, vous avez plus d’informations sur les actualités, les armes, les modes de jeu et plus encore.

Call of Duty: Warzone est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.Le jeu est gratuit (téléchargement totalement gratuit, avec achats intégrés facultatifs).

source | Zone de guerre moderne dans Twitter