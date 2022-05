The Callisto Protocol, le nouveau jeu du créateur de Dead Space sera « effrayant et terrifiant »

Le protocole Callisto a été annoncé lors des Game Awards 2020. Le projet, destiné à arriver à un moment donné cette année sur PC, PS5 et Xbox Series X | S, est géré par Striking Distance Studios, une équipe dont le siège est à Saragosse et dirigée par personne. autre que Glen A. Schofield, le créateur de la saga Dead Space et fondateur de Sledgehammer Games (Call of Duty).

Peu de détails sont connus sur le titre, et Schofield a voulu remonter le temps pour nous promettre quelque chose : ce sera un jeu « terrifiant, inconfortable et effrayant ». Il l’a fait via Twitter, où il a également confirmé que Demetrius Leal et Atsushi Seo, avec qui il a déjà travaillé sur des titres tels que Dead Space, The Godfather et Call of Duty : Advance Warfare, entre autres, sont plongés dans le développement.

L’éclairage d’horreur n’est pas facile. Demetrius & Atsushi et les briquets sont incroyables. Ces deux-là sont avec moi depuis Dead Space. De vrais amis, ils se sont fait @CallistoTheGame effrayant, de mauvaise humeur, effrayant et inconfortable. C’est parfait! Infos bientôt ! pic.twitter.com/JIi0QYtrEB – Glen A. Schofield (@GlenSchofield) 6 mai 2022

Le protocole Callisto, 300 ans après PUBG

Bien qu’il puisse paraître fou, le jeu d’horreur tant attendu partage un univers avec PlayerUnknown’s Battlegrounds, le célèbre battle royale. Plus précisément, l’histoire se déroule 300 ans après (année 2320) et nous emmènera à Callisto, l’une des lunes de la planète Jupiter, où nous devrons explorer une prison à sécurité maximale appelée Sideros. La décision est particulière, bien sûr, même si pour l’instant nous ne savons pas le lien exact que les deux titres maintiendront.

Jeux d’horreur à venir en 2022

Nous avons à peine atteint la mi-année et nous avons déjà un calendrier rempli de titres d’horreur dont nous pourrons profiter dans les mois à venir. Outlast Trials, Daymare 1994 : Sandcastle et le flashy Scorn en font partie. Si vous êtes amoureux du sujet, dans le lien suivant, vous pouvez trouver un rapport dans lequel en savoir un peu plus sur chacun d’eux.

Le protocole Callisto devrait arriver en 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

source | Glen A Schofield (Studios à distance frappante)