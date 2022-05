La Maison du Dragon | 5 œuvres fantastiques que vous pouvez voir avant la préquelle de Game of Thrones

HBO Max a présenté la nouvelle bande-annonce de La Maison du Dragon, le spin-off tant attendu de Game of Thrones. Des centaines d’années avant les événements relatés dans la série principale, la maison Targaryen commençait déjà à déplacer les pièces du jeu pour placer sur leur tête la couronne royale, celle qui ferait d’eux les rois des Andals, des Premiers Hommes et des Seigneurs de les Sept Royaumes et d’autres accessoires nobles. Basée sur le livre Blood and Fire de George RR Martin, cette production racontera l’ascension des ancêtres de Daenerys Targaryen.

House of the Dragon fera ses débuts le 21 août sur HBO Max, il reste donc encore quelques mois pour en profiter. Ce n’est pas que les plateformes vont nous accorder un répit : des séries tant attendues comme Star Wars : Obi-Wan Kenobi et Stranger Things sont prévues pour mai. Même ainsi, si vous voulez profiter de produits fantastiques épiques, voici quelques-unes des propositions les plus intéressantes.

Game of Thrones

Si La Maison du Dragon est un préquel de la série Game of Thrones, impossible de ne pas recommander de visionner la fiction qui a tout déclenché. À ce jour, beaucoup auront englouti les huit saisons originales, mais c’est le bon moment pour se souvenir des histoires de personnages qui ont fait tout ce qui était imaginable pour obtenir un siège sur le trône de fer. Et à quel prix ! George RR Martin, l’auteur des romans, a participé activement au développement de la série, dont les premières saisons étaient basées sur les livres A Song of Ice and Fire.

Après la cinquième saison, qui a adapté A Dance with Dragons, les responsables de Game of Thrones ont manqué de matériel littéraire, puisque les sixième et septième livres n’étaient pas encore publiés. Plusieurs années plus tard, Winds of Winter manque toujours à l’appel, tandis que son auteur continue de travailler à l’adaptation de son univers à la télévision.

Le sorceleur

Les romans d’Andrzej Sapkowski étaient bien connus parmi les lecteurs de romans fantastiques. Le studio polonais CD Projekt RED a contribué à élargir ces horizons avec The Witcher 3 : Wild Hunt, tandis que Netflix s’est chargé d’adapter ces romans en une série télévisée, qui compte actuellement deux saisons, bien que la troisième ait déjà été confirmée officiellement. Geralt de Riv (Henry Cavill) est un sorcier qui parcourt le monde à la recherche de monstres maléfiques. Contrat en main, il se charge d’y mettre fin une fois pour toutes.

Au cours de son voyage, il rencontre des personnages bien connus tels que Ciri, la sorcière Yennefer ou le barde Jaskier. Netflix travaille également sur un spin-off qui fera office de prequel, The Witcher : Blood Origin. En plus des deux saisons, les abonnés de la plateforme pourront profiter du film d’animation The Witcher : Le cauchemar du loup, mettant en vedette le mentor de Geralt. Lire la critique de la deuxième saison ici.

Le Seigneur des Anneaux/Le Hobbit

Disponible sur HBO Max (Le Hobbit également sur Netflix)

Les fans de fantasy ont de la chance. Tout au long de l’année 2022, vous pourrez voir La Maison du Dragon et The Witcher : Blood Origin, mais aussi la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, qui sortira le 2 septembre sur Amazon Prime Video. La série ne se déroule pas dans l’univers de Peter Jackson et se déroule des années avant les événements des romans, au cours du Second Age. Le réalisateur néo-zélandais s’est chargé d’adapter à la fois Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit, deux trilogies entrelacées grâce à leurs personnages principaux.

Bien que Le Hobbit ait reçu un accueil mitigé de la part des critiques, La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours et Le Returnal du Roi sont entrés dans l’histoire comme de grands films fantastiques épiques. Frodon, Gandalf, Aragorn et le reste des héros sont en route pour une mission presque impossible : détruire l’Anneau Unique et vaincre le Seigneur des Ténèbres Sauron.

La roue du temps

Disponible sur Amazon Prime Vidéo

Peut-être comme expérience pour la première du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir, Amazon Studios a déjà publié la série basée sur La roue du temps, une fiction fantastique qui nous présente un monde dans lequel seules les femmes ont la capacité utiliser la magie à volonté. Moiraine fait partie d’une organisation mystérieuse composée de sorcières et connue sous le nom d’Aes Sedai. Accompagné de cinq jeunes hommes, le salut ou la destruction de l’humanité dépend désormais du Dragon Reborn.

« La vie de cinq jeunes citadins change à jamais lorsqu’une femme étrange et puissante apparaît », lit-on dans le synopsis officiel. « Il prétend que l’un d’eux est l’enfant d’une ancienne prophétie avec le pouvoir de changer à jamais l’équilibre entre la lumière et l’obscurité. Ils doivent choisir entre faire confiance à cet étranger », le tout sur un fond sombre de plus en plus palpable. La roue du temps reviendra avec une deuxième saison, bien qu’aucune date n’ait été annoncée pour le moment.

Série Harry Potter

Le garçon qui a survécu. Lord Voldemort, le sorcier noir le plus puissant de tous les temps, a été inexplicablement vaincu par un bébé, le petit Harry Potter. Onze ans plus tard, après avoir été maltraité par sa famille adoptive, il reçoit la carte de Poudlard et découvre qu’il est en réalité un sorcier. La saga cinématographique a commencé en 2001 avec Harry Potter et la pierre philosophale, mais les aventures de Harry, Ron et Hermione se sont poursuivies jusqu’à une décennie plus tard, lorsque The Deathly Hallows Part 2 est sorti en salles.

L’histoire principale est peut-être déjà terminée, mais Warner Bros. Pictures et JK Rowling ont travaillé sur une série préquelle, Fantastic Beasts. Le film le plus récent, Les Secrets de Dumbledore, est passé inaperçu des critiques internationaux. Sans surprise, sa continuité n’est pas confirmée à 100%. Vous pouvez lire la critique de Netcost sur ce lien. Peut-être êtes-vous également intéressé par l’origine de Harry Potter.