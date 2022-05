Les créateurs de Final Fantasy XIV ont travaillé sur un jeu similaire à Bloodborne

En l’absence de suite à Bloodborne, chose qui n’est ni confirmée ni exclue à 100%, un jeu qui était en développement au sein de Square Enix avec une partie de l’équipe en charge de Final Fantasy XIV aurait bien pu voir le jour. De nombreux responsables du succès du MMO, dont son producteur Naoki Yoshida -également en charge de Final Fantasy XVI- travaillaient sur un titre avec une esthétique similaire à celle exclusive à la PS4, comme l’a confirmé Yoshida lui-même.

Parmi les noms qui composaient l’équipe qui développait ce jeu figuraient Hiroshi Takai, Hiroshi Minagawa, Kazutoyo Mehiro et bien sûr, le susmentionné Naoki Yoshida. Un petit livre écrit par lui intitulé Yoshida Uncensored a été publié, un peu comme une biographie, dans lequel il parle de ce jeu qui nous concerne et qui, comme nous l’avons vu, a finalement été annulé.

Ce court livre raconte à quel point Minagawa avait « peur » de voir Bloodborne sortir avec le jeu encore en développement chez Square Enix. « Il avait les mêmes flingues et fusils, et le même style gothique », raconte Takai. « La première fois que j’ai vu Bloodborne, je me suis dit : « Où ai-je déjà vu ça ? » », admet Yoshida.

Voici comment le jeu annulé allait être

Cependant, il allait y avoir certaines différences, puisque ce jeu allait être un titre d’action « hardcore », mais il aurait des éléments de science-fiction. Il avait également un mode multijoueur asynchrone dans lequel un joueur affrontait quatre autres, celui jouant seul ayant de meilleures compétences et une meilleure force. De plus, ce personnage aurait une mort permanente, étant complètement supprimé. « C’était un système vicieux », a déclaré Yoshida à son sujet.

Fait intéressant, Yoshida pense que le jeu n’aurait pas duré longtemps, c’est un euphémisme. Minagawa se demande ce qui se serait passé si Square Enix n’avait pas décidé d’annuler le jeu, et Yoshida est clair que cela aurait été « un gros flop », déclare-t-il sans ambages. On raconte comment les problèmes de développement du jeu ont atteint environ un an de travail. Takai dit que le titre a commencé à prendre forme après les 6 à 8 premiers mois de développement, mais après cette période, l’équipe a passé trop de temps en essais et erreurs, ce qui a conduit à la frustration.

Dans un autre ordre d’idées, l’équipe dirigée par Naoki Yoshida continue de travailler sur Final Fantasy XVI, ce qui indique qu’elle disposera au plus tôt d’un nouveau trailer, profitant sans doute des événements estivaux qui s’annoncent dans les mois à venir, parmi lesquels dont le Summer Game Fest, dont le gala inaugural est déjà daté.

Source: Yoshida non censuré