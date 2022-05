Tennocon, L'événement Warframe Exclusif, Revient En Juillet Prochain

Malgré toutes les alternatives qui arrivent chaque mois gratuitement, Warframe reste l’un des jeux gratuits les plus réussis aujourd’hui, d’autant plus avec sa récente extension Angels of the Zariman. De plus, tous les fans doivent rester à l’écoute de ce qui s’en vient dans les mois à venir, car Digital Extremes a confirmé l’édition 2022 de TennoCon.

TennoCon est l’événement annuel qui se tient pour présenter toutes les nouvelles de Warframe à venir, et cette fois, il se tiendra le 16 juillet. Sur le site officiel, ils annoncent également que l’événement sera numérique et qu’il s’agira « d’une journée complète de contenu avec des annonces passionnantes de l’équipe Digital Extremes ». Cette nature numérique signifie que les fans ne l’apprécient pas de la même manière, mais le studio souhaite qu’ils continuent à participer. « Sculptures, dessins, art numérique, captures d’écran, cosplay… Nous voulons tout voir », disent-ils.

Digital Extremes a également annoncé qu’il fera don d’une partie importante des bénéfices à un organisme de bienfaisance canadien à déterminer. Dans les prochaines semaines, ils révéleront de quoi il s’agit, sans préciser s’ils ne peuvent toujours rien dire ou n’ont tout simplement pas décidé.

Dans l’édition de l’an dernier, The New War était annoncé, une aventure solo qui sortira finalement fin 2021, en plus du développement du cross play et du cross save, deux fonctions qui ne sont pas encore arrivées. Pendant ce temps, comme nous l’avons déjà dit, il y a quelques semaines, Angels of the Zariman est arrivé, une nouvelle extension gratuite qui a ajouté une nouvelle intrigue après The New War, ainsi que, bien sûr, une nouvelle Warframe, en particulier le numéro 49.

Source : Warframe