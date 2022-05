25 ans plus tard, GoldenEye réalise le rêve de ceux d’entre nous qui jouent au multijoueur 4

Fin des cheats dans le multijoueur en écran partagé GoldenEye sur Nintendo 64. Ou c’est l’intention d’un curieux projet mené par le Center of Computing History à l’occasion du 25e anniversaire du célèbre jeu de tir à la première personne de Rareware, sorti en exclusivité sur la console 64 bits de Nintendo en 1997. À tel point que cet organisme britannique a investi quelque 8 000 livres sterling dans du matériel pour permettre au célèbre mode multijoueur à 4 joueurs d’être désormais joué sur quatre écrans distincts.

GoldenEye de N64 sur 4 écrans séparés

De cette façon, GoldenEye peut désormais être expérimenté d’une manière totalement différente de l’original, du moins dans son mode multijoueur ; et le fait est que pour beaucoup, les jeux à 4 du titre Rareware sont parmi les plus drôles et les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo et dans lesquels les joueurs pourraient espionner les fenêtres de leurs rivaux pour anticiper leurs mouvements. Une technique que nous tous qui apprécions le jeu à l’époque avons réalisée entre rires et reproches.

Ainsi, et grâce à la vidéo partagée par ladite organisation britannique, nous voyons comment ils ont réussi à recréer le mode multijoueur de GoldenEye sur quatre moniteurs indépendants, partageant l’image entre eux. Et tout cela avec une Nintendo 64 et une cartouche GoldenEye originale. Bien sûr, cet événement du 25e anniversaire de GoldenEye a déjà vendu tous ses billets et seuls les participants pourront essayer une invention aussi curieuse.

Un événement qui recevra également quatre des développeurs du jeu original (Martin Hollis, le Dr David Doak et Brett Jones) pour partager leurs expériences dans ledit projet, en plus de partager du matériel original du développement, des documents, de l’art conceptuel et jouable versions de GoldenEye dans sa version japonaise.

source | IGN