FIFA 22 dévoile l’équipe de la saison en Premier League. Les résultats sont le résultat d’un vote auquel toute la communauté pourrait participer. Manchester City et Liverpool sont ceux qui sont le plus représentés. Les objets arrivent dans Ultimate Team.

FIFA 22 Premier League Team of the Season : tous choisis

AD : Salah, 97 ans, Liverpool

ST : Cristiano Ronaldo, 97 ans, Manchester United

CT : Van Dijk, 96 ans, Liverpool

CM : De Bruyne, 96 ans. Manchester City

EST : Mane, 96 ans, Liverpool

CT : Ruben Dias, 95 ans, Manchester City

IE: Fils, 95 ans, Tottenham Hostpur

DG : Joao Cancelo, 95 ans, Manchester City

PT : Allisson, 95 ans, Liverpool

CM : Bernardo Silva, 94 ans, Manchester City

CM : Bruno Fernandes, 93 ans, Manchester United

AR : Alexander-Arnold, 92 ans, Liverpool

MDP : Riz, 92, West Ham

DS : Diogo Jota, 91 ans, Liverpool

CDM : Rodri, 90 ans, Manchester City

Liverpool est l’équipe la plus présente sur la liste avec six joueurs. Parmi eux se trouve le plus apprécié de la liste, Salah, qui avec une note moyenne de 97 en fait l’un des meilleurs éléments disponibles en ce moment au sein de FIFA 22. Cristiano Ronaldo est sur la même moyenne, et pour une saison de plus il occupe le départ position dans l’équipe de la saison.

Derrière se trouve Manchester City, avec 5 joueurs. De Bruyne mène le blues avec la seule représentation espagnole : Rodri, avec un PIR de 90. L’autre équipe de la ville, Manchester United, a deux joueurs sur la liste. Son, de Tottenham, et Rice, de West Ham, complètent les élus.

En France, le vote est déjà terminé. Les nominés, que vous pouvez voir sur ce lien, rassemblent les joueurs les plus marquants de cette saison. Les résultats du vote seront annoncés lors d’un gala le 19 mai qui sera diffusé par Gol TV, Movistar et les réseaux sociaux EA Sports. De plus, des ballons officiels de LaLiga, des maillots des équipes de première division et même une PlayStation 5 seront tirés au sort.Le spectacle du football Français ne s’arrête pas, même si nous sommes sur le point de terminer la saison 21/22.

La source: EA Sports