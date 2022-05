Maradona revient sur eFootball 2022 après son élimination indéfinie de FIFA 22

Diego Armando Maradona revient dans un jeu vidéo de football. Le « fluff » le fait de la main de Konami dans eFootball 2022, près de deux mois après avoir été éliminé de FIFA 22 en raison d’un « différend juridique avec des tiers ». Il fait partie d’une promotion Dream Team, son mode de jeu principal pour le moment.

Maradona à eFootball 2022 ; maintenant disponible pour un temps limité

La star argentine vient au jeu de la firme japonaise dans le cadre de la série « Enchanting Dribblers », une série de cartes qui « reflètent des performances exceptionnelles au cours d’une saison spécifique » de la carrière de légendes sélectionnées. La version de Maradona sélectionnée correspond à celle de la saison 82/83. A peine arrivé à Barcelone, il réalise le doublé : il remporte la Copa del Rey et la Ligue malgré quatre mois d’arrêt pour cause d’hépatite.

Le ‘dix’ est l’une des trois étoiles qui se démarque dans cette série. Il est accompagné de Ronaldinho et Luis Figo. Bien sûr, les obtenir n’est pas facile du tout. La collection rassemble 150 joueurs au total, la plupart ayant en moyenne entre 80 et 70 notes. En déposant 100 pièces eFootball (leur devise de paiement), vous entrerez dans une roulette qui vous donnera un joueur choisi au hasard. Les résultats ne peuvent pas être répétés ; une fois que vous en touchez un, vous ne le recevrez plus.

Au cas où vous auriez de la chance et que cela vous touche, Maradona est un joueur qui permet à votre équipe de faire un saut qualitatif. Garder le ballon, dribbler et contrôler le ballon totalisent respectivement 85, 84 et 83 points. De plus, son accélération de 83 lui permet de démarrer comme peu d’autres joueurs de légende du jeu. À cela, il faut ajouter ses styles de jeu lorsqu’ils sont contrôlés par l’IA, tels que ‘ball wizard’ et ‘zigzag overflow’. Il est l’un des meilleurs dribbleurs que l’on puisse trouver.

La promotion se terminera le jeudi 12 mai prochain à 04h00 (CEST).

Pourquoi Maradona a-t-il été retiré de FIFA 22 ?

Il faut remonter au 23 mars de cette année pour connaître l’élimination de Maradona dans FIFA 22 indéfiniment. D’EA Sports, ils ont fait allusion à « un différend juridique avec des tiers » qui les a obligés à supprimer tous les éléments liés au joueur, y compris ceux de la série ICON dans Ultimate Team.

« Nous partageons la déception de nos fans et nous sommes impatients de ramener l’une des plus grandes icônes du jeu à un moment donné dans le futur », a déclaré la société dans un message partagé au sein de FIFA 22. Comme eFootball, le jeu EA Sports a également avait plusieurs versions de Maradona qui mettaient en évidence ses étapes dans ce sport.

