Poppy Playtime, le jeu d’horreur à la mode, propose son premier chapitre gratuitement

Il fut un temps à la fin de l’année dernière où il était difficile de trouver un streamer qui n’avait pas essayé Poppy Playtime. Le jeu de MOB Games, un petit développeur indépendant de moins de dix employés, est alors devenu une sensation de jeu d’horreur. Son mélange de peur et d’énigmes, fortement influencé par le phénomène Five Nights at Freddy’s, est rapidement devenu viral. Maintenant, son deuxième chapitre arrive sur le marché et, pour le célébrer, le développeur a décidé de donner l’original à tout le monde. Et en plus, c’est pour toujours, rien pendant une durée limitée.

Le jeu nous proposait de visiter une usine de jouets abandonnée pour découvrir la mystérieuse histoire de sa fermeture et de son abandon. Pour cela, nous n’avions à notre disposition que deux mains jouets dépliables qui servaient à interagir avec les différents éléments de la scène. Mais visiblement, les choses dans les locaux de Playtime n’étaient pas ce qu’elles semblaient et il ne nous a pas fallu longtemps pour nous retrouver poursuivis par une poupée terrifiante dont il ne restait plus qu’à fuir et avec laquelle, soit dit en passant, nous avons encore cauchemars.

Qu’apporte le chapitre 2 de Poppy Playtime ?

Le deuxième chapitre de Poppy Playtime est sorti au prix de 8,19 euros, le triple de l’original, qui était vendu 3,99. Cela a une explication, car le premier a duré à peine une heure tandis que le second, selon MOB Games, triple le contenu du premier. Ajoutez de nouveaux outils, des lieux inédits et surtout, une bonne poignée de frayeurs. Mais quelle meilleure façon de savoir si l’investissement en vaut la peine qu’en essayant ce premier chapitre gratuit. La démo parfaite.