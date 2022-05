L’étrange film Lost Doctor que vous ne devriez jamais voir

A chaque fois que des réalisateurs comme Martin « c’est pas du cinéma » Scorsese, Ridley « je préfère faire des films intelligents » Scott ou David « ils manquent de sexe » Cronenberg renient l’univers cinématographique Marvel, on se demande ce qu’ils pensent de l’époque précédente. À quoi penseront-ils lorsque les adaptations de super-héros étaient un genre sans loi, une viva la vida. Il y avait une liberté de création, c’est vrai, mais à quel prix ? Pour montrer la cassette que nous vous apportons aujourd’hui, « Doctor Strange », un téléfilm de 1978 que, vous avez été prévenu, vous ne pourrez jamais oublier. Et ce n’est pas un compliment.

Les Vengeurs des années 70

Bien qu’il dure 93 minutes et soit vendu comme un film (en fait, ils ont réédité leur Bu-ray pour profiter de l’attraction de Doctor Strange in the Multiverse of Madness), la vérité est que le film a été conçu comme un pilote pour une série pour CBS. Et le projet n’allait pas seulement tourner autour de Doctor Strange, il était destiné à le réunir avec d’autres créatures inoubliables des années 70 comme The Incredible Hulk de Lou Ferrigno et The Amazing Spider-Man de Nicholas Hammond. Une sorte d’Avengers en lycra bon marché qui, heureusement, n’était pas intéressé par CBS.

Rien neurochirurgien, psychiatre

Cette version de 1978 de Doctor Strange met en vedette Peter Hooten, qui abandonne la moustache fine et élégante de Cumberbatch et des bandes dessinées pour arborer sa propre moustache de film porno. Dans son univers, le personnage de Hooten n’est pas un neurochirurgien, et il n’a pas non plus d’histoire personnelle dramatique derrière lui. C’est juste un psychiatre qui hérite de l’anneau de pouvoir de son père et avec qui le diabolique Morgan LeFay essaie de flirter. Quelque chose de similaire se produit avec Wong, qui est devenu un peu plus qu’un petit serviteur trapu vêtu d’un costume. Un Sancho Panza arrangé et d’origine orientale.

Son 3,7 sur FilmAffinity ne laisse guère d’autre place à l’imagination. Les quelques critiques courageuses que le web recueille assurent que « les fans d’UCM ne dépasseront pas la minute 3 » (est-ce un défi ?) et promettent que « ça dépasse toutes les attentes, dans le mauvais sens ». Sans aucun doute, Doctor Strange est un café pour les très amateurs de café, un test pour tout pro marvelita et une étrange gaffe de Stan Lee, qui a été convaincu d’agir en tant que conseiller, personne ne sait comment. Il était normal que le pauvre gars se fasse ébouillanter, quitte ce qui était alors connu sous le nom de Marvel Productions et ne regarde pas en arrière. Un conseil : faites de même.