Dead or Alive 7 a été annulé après deux ans de développement secret

Mauvaise nouvelle pour les fans de Dead or Alive et du genre des jeux de combat en général. Hiroaki Morita, producteur de Team Ninja, le studio responsable de la saga, a reconnu avoir travaillé sur Dead or Alive 7 pendant deux ans jusqu’à ce que le projet finisse par être annulé après le départ à la retraite de Yohei Shinbori, réalisateur des derniers opus.

Shinbori commente que le développement a commencé dès la fin de Dead or Alive 6, en 2019. L’équipe Ninja s’est scindée en deux équipes, et tandis qu’une équipe a soutenu DoA 6 avec des mises à jour et des améliorations mineures, l’autre a commencé à tracer l’avenir de Kasumi. . L’annulation du projet a entraîné le plus grand hiatus entre les jeux de l’histoire de la franchise, qui remonte à 1996 et compte environ 25 versements différents.

Adieu pour toujours à Dead or Alive 7 ?

La nouvelle partagée par le producteur ne doit pas être interprétée comme un au revoir définitif, mais on peut clairement s’attendre à ce que Dead or Alive 7 joue dur à obtenir. Actuellement, Team Ninja vient d’enchaîner le lancement de Nioh 2 avec le Final Fantasy le plus controversé de ces derniers temps, Stranger of Paradise. Après les deux, la société est plongée dans le développement d’un nouveau jeu d’action basé sur le Roman des Trois Royaumes, l’un des soi-disant quatre romans classiques de la littérature chinoise.

Source : Gamingbolt