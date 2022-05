Genshin Impact pour Nintendo Switch continue son développement

Plusieurs années se sont écoulées depuis la sortie de Genshin Impact, le jeu de rôle free-to-play (gratuit mais avec microtransactions) développé par le studio chinois miHoYo. Bien que le titre ait été annoncé pour Nintendo Switch il y a quelque temps, le développeur a gardé un silence de mort sur cette version. On ne sait rien de sa possible date de sortie, au point que certains avaient émis l’hypothèse que le jeu aurait pu être annulé. Cela ne semble pas être le cas, puisque GO Nintendo l’a publié en exclusivité.

Xin Yang, responsable de la communication chez miHoYo, a assuré que la version Nintendo Switch continue. En outre, il a laissé entendre qu’il y aura plus d’informations à l’avenir. « La version Switch est toujours en développement, nous partagerons plus d’informations au fur et à mesure que nous progressons », a-t-il déclaré.

La bonne nouvelle est que le jeu n’a pas été annulé, la mauvaise nouvelle est que le studio n’a fourni aucune information supplémentaire. La vérité est que les inquiétudes des fans étaient justifiées dans une certaine mesure. miHoYo lui-même a supprimé toute mention de la version Switch des descriptions YouTube, bien qu’elle ait été rajoutée plus tard.

La mise à jour 2.7 est retardée

Le retard de la version 2.7 a amené miHoYo à réaliser plusieurs événements qui n’étaient pas initialement prévus, comme nous l’avons publié sur Netcost. Dans un message public sur les réseaux sociaux, l’entreprise chinoise a fait valoir que « pour des raisons liées à l’avancement actuel du projet », le prochain patch est reporté jusqu’à nouvel ordre. « Nous sommes désolés du dérangement. Nous apprécions votre soutien continu et votre compréhension.

Genshin Impact est actuellement disponible sur PS4, PS5, PC et appareils mobiles iOS et Android. Pour le moment, la seule version annoncée qui n’a pas été mise en vente est celle de Nintendo Switch, car elle ne sortira pas sur Xbox One ou Xbox Series X et Xbox Series S, sauf surprise de dernière minute.

source | GONintendo