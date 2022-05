Jeux gratuits et soldés ce week-end (6-8 mai)

Comme chaque week-end, vous trouverez de nouvelles occasions de découvrir des jeux que vous avez manqués. Entre le 6 et le 8 mai, vous aurez entre les mains une liste variée de titres et d’offres sur les plateformes actuelles les plus importantes. On vous dit tout ce qui vous attend sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Concours Assetto Corsa sur PC

Kunos Simulazione célèbre la Blancpain GT Series avec le jeu vidéo officiel du championnat approuvé par la FIA : Assetto Corsa Competizione nous fait ressentir le toucher des circuits et des voitures de manière réaliste, tout en utilisant la dernière version de l’Unreal Engine 5 Et si vous avez la réalité virtuelle, vous pouvez aussi vous mettre du point de vue du pilote. Vous aurez jusqu’au lundi 9 mai à 19h00 (CEST) pour jouer.

Terraformer Mars sur PC

L’Epic Games Store continue de prendre en charge sa rotation hebdomadaire des jeux. En ce moment, vous pouvez échanger Terraforming Mars, l’adaptation en jeu vidéo du jeu de société populaire. Une fois que vous l’avez ajouté à votre bibliothèque, il y restera pour toujours, sans aucune restriction de contenu. La promotion se terminera le 12 mai à 17h00 (CEST), le jour où les jeux gratuits suivants arriveront.

Jeux d’abonnement

Journées Xbox Free Play (nécessite Xbox Live Gold)

PSPlus

Des offres

Playstation

Xbox

Nintendo

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD à 39,99 euros (33% de réduction, avant 59,99 euros)

Super Mario Odyssey à 39,99 euros (33% de réduction, avant 59,99 euros)

Fire Emblem: Three Houses pour 39,99 euros (33% de réduction, avant 59,99 euros)

Mario + Lapins Crétins : Kingdom Battle pour 14,79 euros (63% de remise, avant 39,99 euros)

Pack Bayonetta 1+2 pour 39,99 euros (33% de réduction, avant 59,99 euros)

Vapeur