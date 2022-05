The Day Before, le jeu le plus attendu sur Steam, passe en 2023 et fait le saut vers Unreal Engine 5

The Day Before, le prochain jeu de survie dans le genre MMO et action à la troisième personne de FNTASTIC et MYTONA, est repoussé à 2023 et n’apparaîtra plus sur PC cet été comme prévu. Ainsi, le titre qui tient la première place de la liste des jeux vidéo les plus recherchés sur Steam -devant d’autres noms de poids comme Hollow Knight Silksong, Starfield ou STALKER 2 : Heart of Chernobyl- arrivera finalement le 1er mars 2023, Presque un an plus tard que prévu. Mais la raison est plus que justifiée : le changement de moteur graphique vers Unreal Engine 5.

The Day Before parie sur Unreal Engine 5

Cela a été communiqué en exclusivité par les responsables aux médias de l’IGN, expliquant les raisons qui ont entraîné un retard important dans la date de sortie de leur prochain jeu vidéo. En gros, ils entendent donner au titre un aspect visuel radicalement différent, ce qui selon ses créateurs signifie que « la transition vers un moteur de monde ouvert plus avancé et adapté rendra le gameplay encore plus fantastique ».

« The Day Before est un MMO de survie en monde ouvert qui se déroule dans une Amérique post-pandémique mortelle en proie à des personnes infectées et mangeuses d’hommes, et des survivants qui s’entretuent pour se nourrir, des armes et des voitures », peut-on lire dans la description officielle page du jeu sur Steam. Un jeu vidéo qui, malgré le fait qu’il a déjà une nouvelle date de sortie sur PC, devrait également arriver sur PS5 et Xbox Series X | S à l’avenir, bien qu’il n’y ait pour le moment aucune date de sortie sur consoles.

La survie multijoueur Day Before arrivera sur Steam le 1er mars 2023, avec des prévisions pour arriver également sur les consoles de génération actuelle à une date encore à déterminer.

source | IGN