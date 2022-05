One Piece 1049, quand sortira le prochain chapitre du manga ? date confirmée

Cela ne va pas plus loin. Le combat de Kaido contre Luffy touche à sa fin. Après un bon nombre d’assauts, de surprises et de power-ups, les deux ont lancé leur meilleure attaque sur l’autre. Il est temps de découvrir si notre mugiwara préféré est vraiment capable de supporter le poids du pays des Wano sur son dos. Nous éclaircirons les doutes dans l’épisode 1049 du manga One Piece, déjà daté dans Manga Plus. Il fera ses débuts le 15 mai à 17h00 (CET). C’est alors que nous voyons la véritable puissance du Gear 5 de Luffy. Pourra-t-il vaincre le pirate qui se vante de n’avoir jamais été vaincu dans un combat en tête-à-tête ?

Comme si le cliffhanger de l’épisode précédent ne suffisait pas, on peut vous dire qu’Eiichiro Oda prévoit une pause dans son calendrier annuel après ce chapitre 1049. Les habitués de One Piece sauront déjà que le mangaka aime toujours nous laisser avec un air tordu. cul avant ces pauses, vous pouvez donc vous attendre à une scène finale des plus spectaculaires.

Date et heure de la première du chapitre 1049 du manga One Piece

Le chapitre 1049 du manga arrivera dans le 24e numéro du Weekly Shonen Jump de cette année. Le magazine sera publié au Japon le 16 mai, mais en raison du fuseau horaire, lorsqu’il atteindra les rayons des magasins, ce sera toujours dimanche en Espagne et dans la majeure partie du monde. Autrement dit, comme d’habitude, on en profitera un jour plus tôt dans l’application Manga Plus. Nous pourrons le lire gratuitement et en Français le 15 mai. Nous vous laissons avec l’heure internationale exacte:

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 17h00

Espagne (îles Canaries) : à 16h00

Argentine : à 12h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 14h00

Chili : à 11h00

Colombie : à 10h00

Costa Rica : à 09h00

Cuba : à 11h00

Equateur : à 10h00

El Salvador : à 09h00

États-Unis (Washington DC) : à 11h00

États-Unis (PT) : à 08h00

Guatemala : à 09h00

Honduras : à 09h00

Mexique : à 10h00

Nicaragua : à 09h00

Panama : à 10h00

Paraguay : à 11h00

Pérou : à 10h00

Porto Rico : à 11h00

République Dominicaine : à 11h00

Uruguay : à 12h00

Venezuela : à 11h00

Manga Plus, une application indispensable pour votre mobile ou votre tablette

De nombreux fans de manga pensent qu’ils ne peuvent suivre leurs séries préférées qu’en les piratant à chaque publication ou en attendant des mois et des mois qu’elles arrivent dans leur pays. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Manga Plus est l’application officielle de l’éditeur Shueisha, responsable de magazines comme Weekly Shonen Jump ou V-Jump. Autrement dit, c’est la société qui édite les grands shonen du moment au Japon : Boruto, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia ou encore Dragon Ball Super, pour ne citer qu’eux.

A travers son application officielle, Shueisha propose les trois premiers chapitres de son manga ainsi que les trois derniers entièrement gratuitement. De plus, il le fait avec une grande qualité d’image et des traductions réalisées et supervisées par des professionnels. Chaque fois qu’un nouveau chapitre est publié au Japon, le site Web et l’application Manga Plus sont mis à jour en quelques heures. C’est donc le meilleur moyen de lire les aventures de nos personnages préférés et de soutenir les auteurs originaux.

