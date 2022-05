Les Sims 4 : toutes les extensions, packs de contenu et accessoires par ordre chronologique

Des rumeurs sur l’éventuelle annonce des Sims 5 se sont déclenchées lorsque le compte officiel de la saga sur les réseaux sociaux a anticipé l’actualité. Cependant, le nouvel opus devra attendre, car Maxis a annoncé un nouveau contenu téléchargeable pour Les Sims 4. Il s’agit de Stay Up, qui comprend un pack de contenu et deux kits supplémentaires. C’est donc un bon moment pour se souvenir de tout ce qui est sorti jusqu’à présent.

Combien d’extensions les Sims 4 ont-ils ?

A ce jour, EA a publié 11 extensions depuis son lancement en 2014. Pour l’instant, il n’y en a plus de confirmé, bien que des extensions 2020 et 2021 de ce type aient été commercialisées. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont mis à la disposition des joueurs 10 packs de contenu (le numéro 11 est en route), près de 20 packs d’objets et 4 kits de contenu (et ça continue). Ensuite, nous passons en revue chronologiquement tout ce qui a été publié :

Toutes les extensions Les Sims 4 dans l’ordre chronologique

Les Sims 4 : au travail ! (2014)

Les Sims 4 : on sort ensemble ? (2015)

Les Sims 4 : Vie en ville (2016)

Les Sims 4 : Chiens et chats (2017)

Les Sims 4 : Et Les Quatre Saisons (2018)

Les Sims 4 : devenez célèbre ! (2018)

Les Sims 4 : Vivre sur une île (2019)

Les Sims 4 : Journées d’université (2019)

Les Sims 4 : Vie verte (2020)

Les Sims 4 : Escapade enneigée (2020)

Les Sims 4 : La vie de village (2021)

Tous les packs de contenu Les Sims 4 dans l’ordre chronologique

Les Sims 4 : Camping (2015)

Les Sims 4 : Journée au spa (2015)

Les Sims 4 : Escapade Gourmande (2016)

Les Sims 4 : Vampires (2017)

Les Sims 4 : Mamans et papas (2017)

Les Sims 4 : Aventure dans la jungle (2018)

Les Sims 4 : StrangerVille (2019)

Les Sims 4 : Et le royaume de la magie (2019)

Les Sims 4 : Star Wars : Voyage à Batuu (2020)

Les Sims 4 : Design d’intérieur (2021)

Les Sims 4 : Stay Up (sortie mai/juin 2022)

Tous les kits d’objets Les Sims 4 par ordre chronologique

Les Sims 4 : Joyeuses fêtes (2014, gratuit)

Les Sims 4 : Glam Party (2015)

Les Sims 4 : Jardin de rêve (2015)

Les Sims 4 : Cuisine divine (2015)

Les Sims 4 : Effrayant (2015)

Les Sims 4 : Soirée cinéma (2016)

Les Sims 4 : Jardin romantique (2016)

Les Sims 4 : Chambre d’enfants (2016)

Les Sims 4 : le plaisir du jardin (2016)

Les Sims 4 : Glamour vintage (2016)

Les Sims 4 : Soirée Bowling (2017)

Les Sims 4 : Remise en forme (2017)

Les Sims 4 : Tout-petits (2017)

Les Sims 4 : Jour de lessive (2018)

Les Sims 4 : Mon premier animal de compagnie (2018)

Les Sims 4 : Moschino (2019)

Les Sims 4 : Petites maisons (2020)

Les Sims 4 : Points Merveilles (2020)

Les Sims 4 : Paranormal (2021)

Tous les kits de contenu Les Sims 4 par ordre chronologique

Les Sims 4 : Course au nettoyage (2021)

Les Sims 4 : Cuisine champêtre (2021)

Les Sims 4 : Mode rétro (2021)

Les Sims 4 : Oasis du jardin (2021)

Les Sims 4 : Kits Stay Up (2022)

Les Sims 4 sont disponibles sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. À l’époque, chez Netcost, nous l’avons noté avec un 6,5/10. Ne manquez pas toutes les astuces et les clés du jeu.