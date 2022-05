Le réalisateur de District 9 et Elysium se tourne vers les jeux vidéo et présente son premier titre

Hors réseau. C’est le nom du premier grand projet de Neil Blomkamp dans l’industrie du jeu vidéo. Le réalisateur de District 9, Elysium et Chappie ouvre avec un jeu de tir à la troisième personne avec un budget triple A et un format battle royale. Avec cette description, beaucoup penseront déjà qu’il s’agit « d’un autre FPS multijoueur générique », mais ses créateurs, les gars de Gunzilla Games, ont souligné que ce serait tout le contraire. Selon eux, Off the Grid « fera évoluer le genre en mettant fortement l’accent sur la narration, dirigée par Neil Blomkamp lui-même ».

En attendant de voir comment les deux concepts (battle royale et narratif) se marient, Off the Grid a également annoncé que les jeux auront jusqu’à 150 joueurs et qu’il y aura des modes PvP et PvE. Le jeu fonctionnera avec Unreal Engine 5, est prévu pour 2023 et a même des plateformes confirmées : PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. On vous laisse avec une première et très brève bande-annonce :

Neil Blomkamp : Alien 5, jeux vidéo et horreur

Cette première collaboration de Neil Blomkamp avec le monde du jeu vidéo intervient après un dernier film, Demonic, qui rappelait déjà Silent Hill, The Medium et d’autres titres du secteur. Un film d’horreur qui a osé mélanger technologie, science-fiction et démons de l’au-delà. Il faut bien avouer que bon, ce qui est bien dit, n’a pas marché (pour afficher ses 3,6 dans FilmAffinity), alors touchons du bois et espérons que Off the Grid aura un meilleur résultat. Neil Blomkamp a fait preuve de beaucoup de talent dans le passé et nous regrettons toujours l’annulation d’Alien 5, dont des détails continuent de sortir de temps en temps qui rendent impossible la guérison de la blessure.