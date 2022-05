The Tavern : Square Enix vend ses studios western, Overwatch 2, événement Xbox en juin

La Taverne Netcost s’est de nouveau réunie jeudi 5 mai dernier sur la chaîne YouTube du magazine pour décomposer les dernières actualités du jeu vidéo. Le thème principal, après une introduction dans laquelle il a joué la pénitence -pour certains- après le retour du Real Madrid, était celui de Square Enix, qui a décidé de vendre ses principaux studios occidentaux avec des IP aussi importantes que Tomb Raider ou Deus Ex pour 300 millions , et l’annonce surprenante ou pas que l’argent va être investi dans des choses comme les NFT, entre autres.

Au-delà de cela, Albert, Motenai et Salva ont également abordé d’autres sujets d’actualité, comme les prochaines productions de Blizzard avec la bêta d’Overwatch 2 ou les jeux mobiles Diablo et World of Warcraft. Il était également temps de décomposer ce à quoi nous pouvons nous attendre de l’événement Xbox et Bethesda annoncé en juin.

Fortnite sur xCloud sans avoir besoin d’avoir Game Pass, Trek to Yomi et de nombreux autres noms sont également passés par la taverne, que vous pouvez écouter en direct si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube pour recevoir la notification de changement lorsque nous commençons.