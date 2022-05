Listes de films: tous les films en première cette semaine (6-8 mai)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le nouveau Marvel Studios, est enfin arrivé dans les salles, mais ce n’est pas le seul film que nous pouvons apprécier ces jours-ci. Parmi les premières de la semaine figurent Red Rocket, Outside Noise et Onoda, 10 000 nights of the jungle. Ce sont les premiers films ce week-end (du 6 au 8 mai) dans les cinémas de toute l’Espagne.

Liste des premières :

Doctor Strange dans le multivers de la folie

Fusée rouge

Michel-Ange (Le Péché)

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

Jeremy Thomas, une vie de cinéma

Défaut

Bruit extérieur

Doctor Strange dans le multivers de la folie



Durée : 126 minutes.

Réalisation : Sam Raimi.

Synopsis : Le docteur Strange voyage dans l’inconnu aux côtés de ses alliés mystiques. Vous devrez parcourir les univers alternatifs pour lutter contre un adversaire puissant. Chez Netcost, nous avons eu accès à un clip exclusif mettant en vedette Gargantos, un énorme démon en forme de pieuvre géante. Lisez notre critique ici.

Fusée rouge



Durée : 130 minutes.

Réalisation : Sean Baker.

Synopsis : Mikey Saber est une star du porno en disgrâce qui retourne dans sa ville natale au Texas, mais personne ne veut vraiment qu’il revienne.

Michel-Ange (Le Péché)



Durée : 134 minutes.

Direction : Andrey Konchalowsky.

Synopsis : Florence, début du XVIe siècle. Michel-Ange vit des moments d’angoisse et d’extase de son génie créateur, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté, qui est mise à l’épreuve lorsque le pape Léon X, de la famille Médicis, accède à la papauté et lui confie une nouvelle commission lucrative. : la façade de la basilique de San Lorenzo. Contraint de mentir pour conserver la faveur des deux familles, Michel-Ange est peu à peu tourmenté par des soupçons et des hallucinations qui le conduisent à s’interroger sur sa propre morale et ses échecs artistiques.

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle



Durée : 173 minutes.

Réalisation : Arthur Harari.

Synopsis : Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mystérieux commandant Taniguchi, le jeune Hirō Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement américain. Les quelques soldats qu’il entraîne dans la jungle vont bientôt découvrir la doctrine inconnue qui les liera à cet homme : la guerre secrète. Pour l’Empire, la guerre est sur le point de se terminer. Pour Onoda, la guerre se terminera 10 000 nuits plus tard.

Jeremy Thomas, une vie de cinéma



Durée : 94 minutes.

Réalisation : Marc Cousins.

Synopsis : Pendant des décennies, le légendaire producteur Jeremy Thomas a conduit d’Angleterre au Festival de Cannes. A cette occasion, il est accompagné de Mark Cousins, auteur de ‘L’histoire du cinéma : une odyssée’. Dans un road movie intimiste et visuel de cinq jours à travers la France rurale, ils reviennent sur quelques-uns des films produits par Thomas, parmi les plus acclamés et les plus controversés de tous les temps, comme « Le Dernier Empereur » de Bernardo Bertolucci, qui a remporté 9 Oscars, dont celui du meilleur film, ou « Crash » de David Cronenberg, qui a fait scandale à Cannes. Pendant le voyage, des images des films produits par Thomas et des déclarations de certaines stars qui ont travaillé avec lui, telles que Tilda Swinton et Debra Winger, sont entrecoupées.

Défaut



Durée : 78 minutes.

Adresse : Ibon Cormenzana.

Synopsis : Après avoir été agressée sexuellement par une connaissance et incapable de faire face à la situation, une femme laisse sa vie derrière elle et se réfugie dans une cabane perdue dans les montagnes, coupant toute communication avec son entourage, tandis qu’un enfant non désiré grandit en elle. .

Bruit extérieur



Durée : 61 minutes.

Réalisation : Ted Fendt.

Synopsis : Daniela et Mía se retrouvent à la fois à Berlin et à Vienne après avoir vécu à New York. Là, ils vivent une vie de promenades, de fêtes et de cuisine, où ils parlent de l’avenir et font face aux défis qui restent à venir.

source | FilmAffinité