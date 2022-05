Dying Light vous permet de passer gratuitement à la version mise à niveau : inclut l’extension et les DLC

Techland a annoncé que les propriétaires de l’édition standard du premier Dying Light pourront profiter gratuitement du contenu d’extension et du DLC de l’édition améliorée. De cette façon, ils auront accès à de nouveaux contenus d’histoire, ainsi qu’à des packs d’objets et bien plus encore. De plus, le studio a récemment publié une mise à jour gratuite pour la nouvelle génération de consoles, qui ajoute des améliorations graphiques et de performances.

Dans Dying Light : The Follow, l’extension de ce premier titre, les joueurs sont plongés dans une nouvelle histoire se déroulant dans le monde post-apocalyptique du jeu. Une nouvelle carte et un nouveau véhicule sont également inclus. Quant aux DLC, ce sont les suivants :

Le pack de skins Bozak Horde Crash Test

Pack Survivant ultime

Gastronomie et fret

Comment obtenez-vous le contenu ?

À travers les réseaux sociaux, Techland a publié les étapes nécessaires pour accéder au contenu supplémentaire. Pour ce faire, il suffit de lancer Dying Light et de jeter un œil au menu principal, où apparaît l’option « Packs DLC ». Vous devrez cliquer sur ce lien et sélectionner l’option « Télécharger tout le nouveau contenu ».

Dying Light est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch. La suite peut également être appréciée sur ces plateformes, bien que la version pour l’hybride de Kyoto ait été retardée et n’ait pas encore de date de sortie. Dans tous les cas, il s’agit d’une édition cloud.

Dans Dying Light 2 : Stay Human, nous conduisons Aiden Caldwell, un pèlerin qui cherche désespérément sa sœur. 15 ans se sont écoulés depuis la tragédie et l’humanité a été réorganisée en différentes factions. La survie est primordiale, mais les luttes pour le pouvoir et le contrôle des territoires font des ravages. Aiden pourra-t-il se sortir de la dangereuse aventure qui l’attend ?

Le jeu vient d’intégrer le mode New Game+- tant attendu

source | Techland