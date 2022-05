GTA Online : commencez le mois des bonus en mode gratuit et plus d’actualités du 5 au 11 mai

GTA Online, le mode multijoueur populaire de GTA V, obtient une autre semaine d’un nouveau pack pour que les joueurs passent les 7 prochains jours à obtenir plus de bonus pour leurs matchs en ligne. Cela a été partagé par Rockstar Games, le lancement du mois de bonus en mode gratuit, des récompenses triples dans les batailles commerciales, le double de GTA $ et RP dans les missions de contact de Ron et dans les courses et les contre-la-montre RC Bandito et le retour en style de Motor Wars, parmi de nombreuses autres nouveautés.

GTA Online du 5 au 11 mai

D’autre part, le véhicule primé du Car Meet est le puissant Progen Itali GTB, tandis que les Pegassi Infernus, Truffade Adder et Pegassi Reaper sont les voitures d’essai de cette semaine. De plus, si vous souhaitez obtenir un Pfister Comet Safari gratuitement, arrêtez-vous sur le podium du Diamond Casino et tentez votre chance à la Roue de la Fortune. Les remises de la semaine concernent les discothèques et leurs espaces de stockage supplémentaires avec une remise de 30%.

Boîtes de nuit : 30 % de réduction

Espace de stockage de boîte de nuit 30 % de réduction

JoBuilt P-996 LAZER – 30 % de réduction

Progen GP1 : 30 % de remise

Mammoth Avenger 40% de réduction

HVY Nightshark – 40 % de réduction

Pfister Comet – 40 % de réduction

Pfister Comet Retro personnalisé 40 % de réduction

RC Bandito – 40 % de réduction

Autobus du festival 50 % de réduction

Les avantages de ce mois-ci pour les membres GTA+ :

Agence à Rockford Hills, donnant accès à The Contract

Mise à niveau Grotti Brioso R/A et HSW avec deux couvertures exclusives

Vêtements et accessoires gratuits

GTA$ doublés en contrats de sécurité

Bonus de membre supplémentaires

Avantages de Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 100 000 GTA$ juste pour avoir joué à tout moment cette semaine.

source | Jeux de rock star