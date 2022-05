Terraforming Mars désormais disponible gratuitement sur Epic Games Store : Jotun et Prey sont les suivants

Une semaine de plus, l’Epic Games Store offre à ses utilisateurs la possibilité d’ajouter un nouveau titre (ou plusieurs, selon les semaines) à leur bibliothèque de jeux numériques pour PC de manière entièrement gratuite. Et cette fois, le jeu choisi est Terraforming Mars, une aventure de stratégie et de gestion dans laquelle nous devons terraformer la planète Mars pour la rendre habitable pour une nouvelle civilisation humaine. Et le meilleur de tous, en ajoutant le titre à notre collection Epic Games Store, nous gardons le jeu pour toujours, avec la possibilité de l’installer et d’y jouer autant de fois que nous le voulons, sans limites.

Confirmé les jeux gratuits suivants

Terraforming Mars nous offre la possibilité de diriger la transformation de la planète rouge en une planète habitable grâce à ses possibilités plus qu’intéressantes au niveau de la stratégie et de la gestion des ressources. « Les entreprises se précipitent pour transformer Mars en une planète habitable en dépensant de grandes quantités de ressources et en utilisant une technologie innovante pour augmenter sa température, créer une atmosphère respirable et créer des océans d’eau. Au fur et à mesure que la terraformation progresse, de plus en plus de personnes vont migrer de la Terre vers la planète rouge », peut-on lire dans sa description.

Pour ajouter Terraforming Mars à notre collection, il suffit d’accéder à la page du produit dans Epic Games Store avec notre utilisateur actif, et de cliquer sur le bouton bleu Ajouter à la bibliothèque. Une fenêtre s’ouvrira pour confirmer la commande et immédiatement après, nous aurons le jeu comme propriété et entièrement gratuit. Bien sûr, nous n’avons qu’une semaine pour réclamer le jeu, puisqu’avec l’arrivée des nouveaux titres de cette promotion hebdomadaire, Terraforming Mars reviendra à son prix habituel de 19,99 euros.

De plus, on connaît déjà les deux prochains jeux qui seront proposés gratuitement sur l’Epic Games Store dans une semaine ; et ce sont deux vrais bonbons. Il s’agit de Jotun : Valhalla Edition, une aventure d’action inspirée des Vikings, et Prey, le redémarrage de la franchise par Arkane Studios.

