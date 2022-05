F1 22 marque le premier tour le plus rapide au GP de Miami

F1 22 montre le premier tour le plus rapide au Grand Prix de Miami. De Codemasters, ils choisissent le virtuel Charles Leclerc pour ses débuts sur la piste américaine. Vous pouvez le voir en action en haut de cette news.

F1 : le Grand Prix de Miami en chiffres

Le calendrier de la saison 2022 en Formule 1 célèbre l’incorporation du Grand Prix de Miami, dont la première aura lieu ce week-end du 6 au 8 mai. Le tracé est composé de 19 virages, 3 zones DRS et une ligne droite imposante à trois tours de l’arrivée.

Au total, les pilotes parcourront 308 326 km à travers les 57 tours qui composent le Grand Prix. Liberty Media estime que la vitesse de pointe atteindra 320km/h. La moyenne, en revanche, restera au-dessus de 223km/h, ce qui indique qu’il s’agit d’un circuit rapide.

La Formule 1 estime que le tour le plus rapide sera d’environ 1:28 en qualifications, même si, comme il s’agit d’une toute nouvelle piste, elle est toujours en suspens. « Les meilleurs points de dépassement seront à la fin des zones du DRS, en particulier aux virages 11 et 17, bien qu’il y ait de bonnes chances qu’ils puissent également être effectués au virage 1 », déclare Craig Wilson, responsable des performances des véhicules au DRS. FIA. « Au premier vol, ou après le démarrage de la voiture de sécurité, nous pourrions voir des dépassements au virage 4 si les voitures se battent dans les trois premiers virages. »

Jarno Opmeer, champion du monde de F1 2020 et 2021 en eSport, a partagé son propre guide du Grand Prix sur les réseaux sociaux. Vous pouvez regarder la vidéo en haut de ce paragraphe. Rappelons que F1 22 devrait être lancé le 1er juillet sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

