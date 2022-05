Fortnite arrive sur XCloud ; maintenant disponible sur Android et iOS

Sans prévenir, Fortnite est arrivé sur Xbox et le service de cloud gaming XCloud de Microsoft. C’est encore une autre façon de jouer au jeu vidéo populaire Epic Games sur Android et iOS, et cela devient encore plus important sur les appareils de ce dernier écosystème, puisque Fortnite Battle Royale n’est toujours pas officiellement disponible sur iPhone en raison d’un litige entre Apple et Epic. . Juste en dessous, nous vous donnons tous les détails de l’arrivée de ce titre sur le service Xbox Cloud Gaming :

Fortnite arrive par surprise sur Xbox Cloud Gaming

À partir de 18h00 CEST le mercredi 5 mai 2022, Fortnite est disponible sur Xbox Cloud Gaming, rejoignant d’autres titres du vaste catalogue de ce service de cloud gaming tels que Halo : The Master Chief Collection ou Gears 5.

Fortnite préside le site Web Xbox Cloud Gaming le jour de son lancement

La seule préfiguration de cette annonce était le fait que grâce au datamining, nous savions qu’à 18h00 CEST le 05/05/2022 il allait y avoir un changement de magasin à Fortnite (les changements de magasin ont généralement lieu à 02h00 CEST tous les jour en heure d’été). Et pour profiter de l’occasion, les skins Master Chief de la saga Halo et Marcus Fénix et Kait Díaz de Gears of War sont revenus au magasin.

De plus, il est possible de débloquer les styles supplémentaires Matte Black Master Chief et Marcus Phoenix en jouant à Fortnite (et en achetant les skins) sur Xbox Cloud Gaming ; auparavant, ces styles étaient exclusifs si vous jouiez un match (et possédiez les skins) sur Xbox Series X|S.

Les styles Matte Black des skins Master Chief et Marcus Phoenix dans Fortnite

Comment jouer à Fortnite sur Xbox Cloud Gaming ?

Voici comment Fortnite apparaît sur le site Web Xbox Cloud Gaming

Pour jouer à Fortnite sur Xbox Cloud Gaming, nous avons besoin des éléments suivants :

Un compte Microsoft/Xbox.

Un appareil mobile ou une tablette iOS, iPadOS, Android ou un PC Windows avec accès à Internet.

En remplissant les conditions préalables, accédez simplement au site Web XCloud et recherchez Fortnite pour jouer au jeu dans le cloud. La bonne (ou la mauvaise) performance du jeu dépendra uniquement de la capacité des serveurs Xbox Cloud Gaming et de la qualité et de la stabilité de notre connexion réseau.

De cette façon, Fortnite sur Xbox Cloud Gaming rejoint GeForce NOW comme une autre plate-forme possible pour y jouer sur les téléphones mobiles ; C’est une nouvelle particulièrement pertinente étant donné que le jeu a été bloqué sur l’Apple Store à la suite du procès contre Epic Games.

Fortnite est dans la saison 2 du chapitre 3. Dans notre guide complet, nous vous aidons à accomplir toutes les missions et à monter de niveau rapidement, entre autres.

