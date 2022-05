Benedict Cumberbatch promet que la phase 5 du MCU sera « l’étape la plus fantastique »

« Cette quatrième phase du multivers est un véhicule pour la nouvelle phase la plus fantastique de l’univers cinématographique Marvel. » C’est ainsi que s’exprimait Benedict Cumberbatch dans une interview pour Netcost, dans laquelle l’acteur nous expliquait à quel point la direction prise par son nouveau film, Doctor Strange dans The Multiverse of Madness (dont vous pouvez déjà lire notre critique), était fascinante. « C’est incroyablement excitant d’être le pilote d’essai pour tous ces trucs multiversaux. C’est extrêmement intéressant parce que cela signifie que vous commencez à remettre en question tout ce que font les films de Marvel Studios. »

Le premier film d’horreur de Marvel ?

« J’aime beaucoup le fait qu’il ait un ton plus sombre », reconnaît l’acteur lorsqu’on l’interroge sur l’esprit du film. « La vérité est que dans le premier film, cela a également fonctionné. C’est un neurochirurgien extraordinaire qui subit un accident de voiture presque mortel qui lui détruit les mains. C’est un endroit assez sombre pour moi pour créer un personnage. Il a deux tons très différents. . L’un est très sombre et l’autre est irrévérencieux et sarcastique et drôle et les deux s’identifient au personnage que nous connaissons. Mais il est vrai qu’il y a des moments qui devraient faire peur dans une sorte de veine d’horreur. C’est un super mélange et très varié ».

Sam Raimi revient, un maître du genre

Pour Cumberbatch, travailler avec Sam Raimi, le réalisateur du film, « a été merveilleux ». Doctor Strange dans The Multiverse of Madness représente le retour de Raimi dans le genre, dans lequel il nous a déjà donné les films Spider-Man avec Tobey Maguire à son époque (et faites attention car il évalue Spider-Man 4). « Bien que la tâche n’ait pas été facile, il s’est lancé dans le projet avec un enthousiasme débordant. Il a voulu le comprendre et le faire sien à la fois dans les scènes d’action et dans le style d’horreur plus traditionnel de Sam Raimi. Il a tout, plus avec un grand sens de l’humour et une touche plus légère. Un vrai maître du genre. C’est ce film de Sam Raimi qui me fascine, ainsi que le public.

Un Docteur Strange bien changé

« Je pense que ce personnage extraordinaire semblait tout-puissant et parfait aux yeux du public et des fans. Je voulais savoir comment il en était arrivé là. » L’acteur avoue ainsi quelle a été son approche de Doctor Strange dans ce nouveau film, dans lequel il se demande « combien cela lui a coûté ou combien cela lui coûterait de continuer dans cette voie, en accumulant pouvoir et capacités ». Les risques en valent-ils la peine ? » Son ego d’outsider et d’opportuniste peut-il venir avant que les choses tournent mal ? Il devient son propre pire ennemi et, qui sait, peut-être qu’il est le multivers. «

Sinister Strange, le côté le plus sombre du héros

« C’est très amusant », répond Cumberbatch lorsqu’on lui demande ce que c’est que de jouer à différentes versions de Strange. « J’ai une scène avec une autre version de moi-même, avec le Sinister Strange, comme nous l’avons surnommé, et vous devez vous souvenir de votre performance même si vous avez juste une sorte de marqueur qui vous indique où il est et où vous êtes. C’est un sentiment très étrange. Vous pensez, « Comment cela va-t-il fonctionner? » Mais vous vous immergez simplement dans le moment. Vous ne savez pas dans quel film vous avez été jusqu’à ce que vous vous asseyiez au cinéma et que vous le regardiez. Magie pure ».

Le retour de Rachel McAdams et Benedict Wong

Revenant à travailler avec les deux acteurs, notre protagoniste avoue que McAdams, par exemple, « était enthousiasmé par l’idée de jouer différentes versions de Christine ». Quant à « Benny Wong », Cumberbatch admet « une amitié qui va au-delà du projet qui profite également au film. Alors parfois, nous nous regardons et disons: » Mec, nous voici dans un film Marvel en train de faire notre travail « . Et c’est super. »

Quelle scène ne pouvons-nous pas manquer ?

Enfin, Cumberbatch l’a bien compris. S’il y a un moment que vous avez particulièrement aimé et que vous ne voulez pas manquer, n’hésitez pas. « Je suis très intéressé de voir les deux Strange ensemble à l’écran. Il y a Sinister et notre jeu du chat et de la souris de Strange pour découvrir qui est l’autre et si on peut lui faire confiance. C’était très difficile et je pense que le combat est un une toute nouvelle version de ce que cette magie peut faire. Mais il y a beaucoup de scènes fascinantes. Les séquences de portail entre les univers sont extraordinaires. Il y a des moments comme ça tout au long du film.