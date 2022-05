Le Summer Game Fest 2022 confirme la date et l’heure de son gala inaugural

Le Summer Game Fest 2022 marque son gala inaugural au calendrier. L’espace animé par Geoff Keighley se tiendra le 9 juin à 20h00 (CEST). Sur les réseaux sociaux, son compte officiel indique qu’il s’agira « d’une présentation intersectorielle » avec « des annonces, des révélations et plus encore ».

L’annulation de l’E3 2022 a donné des ailes à Keighley lui-même pour s’imposer comme le seul événement fédérateur de l’industrie du jeu vidéo en ce début d’été. Juin est une date indiquée pour les entreprises et les fans, et le Summer Game Fest sera le lieu qui prendra le plus de poids.

L’année dernière, le gala avait comme touche finale la première bande-annonce en jeu d’Elden Ring. From Software et Bandai Namco ont décidé de donner au producteur l’opportunité de présenter au monde à quoi ressemblait l’un des jeux vidéo les plus attendus de cette saison. Avec lui sont apparus le Director’s Cut of Death Stranding, Tiny Tina’s Wonderlands et Metal Slug Tactics, entre autres.

D’autres entreprises comme Microsoft se sont engagées à avoir une scène pour elles-mêmes. Le Xbox & Bethesda Games Showcase aura lieu quelques jours plus tard, le 12 juin. Nous y verrons ce que les études de la division et « d’autres partenaires dans le monde » ont préparé. Naturellement, Starfield est l’un des plats principaux.

Quand aura lieu le gala d’ouverture du Summer Game Fest 2022 dans le monde entier ?

N’oubliez pas que le gala aura lieu le 9 juin à 20h00 (CEST). Vérifiez l’heure en fonction du créneau dans lequel vous vous trouvez.

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 20h00

Espagne (îles Canaries) : à 19h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 17h00

Chili : à 14h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 14h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 14h00

États-Unis (PT) : à 11h00

Guatemala : à 12h00

Honduras : à 12h00

Mexique : à 13h00

Nicaragua : à 12h00

Panama : à 13h00

Paraguay : à 14h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République Dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

