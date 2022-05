Une-pièce | Quelle est la date d’anniversaire de tous vos personnages ?

fischer - Cheville bi-matière et multi-matériaux DUOPOWER 8x40 avec vis/Boîte de 50 Gris/Rouge

La cheville DUOPOWER offre de très bonnes résistances grâce à ses 2 composants : le composant gris en nylon haute qualité active automatiquement le mode de fonctionnement optimal en fonction du matériau de construction (s'expanse, se déploie, forme un noeud) pour une tenue optimale. Les ailettes d'expansion du composant rouge aident à une expansion sûre et apportent une sécurité supplémentaire au composant gris. Pour finir, vissage facile de la vis et bonne perception du couple de blocage. Pas de rotation de la vis. La collerette évite le glissement de la cheville dans le forage. Applications : Supports TV, lampes, étagères murales, armoires de toilette, boîtes aux lettres, cadres, store à enrouleur, tringles à rideaux, fixation de lavabos, fixations chauffage et sanitaire, équipements de salles de bain et toilettes, armoires suspendues ou encore hottes aspirantes. Matériaux : Béton, brique pleine, brique silico-calcaire pleine, béton cellulaire, brique à perforations verticales, brique silico-calcaire perforée, plaque de plâtre, plaques de carton-plâtre et fibro-plâtre, bloc creux de béton léger, hourdis brique, béton ou équivalent, pierre naturelle, panneaux en bois aggloméré, carreaux de plâtre ou encore bloc plein en béton léger. La cheville DUOPOWER convient pour le montage en attente et le montage traversant. L'alliance des deux matières et les modes de fonctionnement multiples (se déploie, s'expanse, forme un noeud) élargissent le champ d'applications avec des charges significativement plus élevées. La longueur requise de la vis se détermine comme suit : longueur de la cheville + épaisseur à fixer + diamètre de la vis. Elle convient pour les vis à bois, les vis à bois aggloméré et les vis à double filet. Pour les matériaux en plaques et les matériaux creux, la partie lisse de la vis ne doit pas être supérieure à l'épaisseur à fixer. La distance aux bords doit être au moins égale à la longueur de la cheville.