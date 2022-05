Doctor Strange in the Multiverse of Madness affronte Gargantos dans ce clip exclusif

Il ne reste qu’un jour avant la première de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l’un des films les plus attendus de Marvel Studios. Après la fin de la série Moon Knight, dont le sixième épisode a mis fin à la saison, il est temps de continuer l’histoire du Marvel Cinematic Universe. Chez Netcost, nous vous proposons un clip exclusif avec une scène pleine d’action mettant en vedette Wong et Gargantos. Vous pouvez le voir sur ces lignes.

Qui est Gargantos ? Une créature avec de très mauvaises intentions. Il est apparu pour la première fois en tant qu’ennemi du docteur Strange dans une bande dessinée de 1972. Il est également connu sous le nom de Shuma-Gorath, bien que son nom ait été changé en raison de problèmes de droits. Il a également été l’un des ennemis qui a fait une apparition dans la série animée Et si… ? Un démon terrifiant sous la forme d’une pieuvre géante avec un énorme œil sur la tête. Dans le clip, on le voit faire des ravages dans la ville.

Heureusement pour le monde, Wong est là pour défendre le peuple et combattre son mal. La vidéo de près d’une minute présente une séquence de combat pleine d’action et de puissance. Sera-t-il capable de vaincre Gargantos ? La réponse dans le film, qui sortira en salles demain, le 6 mai 2022.

Quels produits Marvel Studios arrivent en 2022 ?

Sam Raimi est le réalisateur de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, une production qui ne clôturera pas l’année 2022 de Marvel Studios. Le 8 juin, la série MS fera ses débuts sur Disney +. Marvel, tandis que le 8 juillet ce sera au tour d’un film, Thor : Love and Thunder. Le 11 novembre, nous verrons Black Panther : Wakanda Forever.

Il n’a pas encore de date, au-delà d’une fenêtre de sortie prévue de 2022, mais si le calendrier se déroule comme prévu, il y aura une autre série cette année, She-Hulk, en plus du spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie.

Ne manquez pas la critique de Netcost sur Doctor Strange dans le multivers de la folie.