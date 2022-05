Genshin Impact annonce deux événements pour sa version 2.6 en raison du retard de la 2.7

Les responsables de Genshin Impact ont récemment annoncé un report dans l’arrivée de la mise à jour 2.7 du jeu. Malgré la spécification des raisons, de HoYoVerse (ou miHoYo), ils ont proposé quelques nouveaux événements pour la version actuelle 2.6 tant que les joueurs ne sont pas laissés sans rien faire en attendant des nouvelles importantes pour le prochain gros patch. Ici, nous faisons un résumé de ce que nous savons de ces événements et quand ils auront lieu.

Nouveaux événements pour Genshin Impact 2.6

Au-delà des gachapones (avec principalement la rediffusion d’Ayaka) et autres événements typiques actuellement disponibles et pour quelques semaines, nous trouvons quelques nouveautés sous forme d’événements dont nous vous laissons les caractéristiques et les dates détaillées :

Lors de l’événement, vous devrez trouver le commerçant Liben et lui donner tout le matériel dont il a besoin. Vous pourrez alors ouvrir une Boîte de Raretés et obtenir des Protogems, entre autres récompenses. 〓Durée〓

2022/05/06 10:00:00 2022/05/13 03:59:59#GenshinImpact pic.twitter.com/RaA4dpLiGa — Genshin Impact ES (@genshinimpactes) 4 mai 2022

Évènement : Pimentez la vie

Date et durée : du 14 mai à 10h au 7 juin à 3h59 (CEST).

Description : pendant l’événement, aidez Nazafarin dans ses recherches et suivez les recettes pour créer des condiments et obtenir des protogems, l’ingéniosité du héros, des matériaux d’ascension d’armes, des mûres et d’autres récompenses.

Conditions de participation : avoir atteint le rang d’aventure 20 ou plus pour préparer des condiments. Atteignez le rang d’aventure 28 ou plus et terminez la quête Kettle Gossip pour cuisiner des plats et offrir à vos compagnons un dîner.

Événement Sagesse débordante

Date et durée : du 22 mai à 04h00 au 29 mai à 03h59 (CEST).

Description : lors de l’événement Overflowing Wisdom, défiez avec succès les domaines de matériaux de mise à niveau des talents Oblivion Canyon, Taishan Mansion et Garden of Thoughts, et consommez de la résine originale pour obtenir le double des récompenses. Vous aurez la possibilité de doubler vos gains 3 fois par jour !

Conditions de participation : avoir préalablement activé les domaines de matériel de mise à niveau des talents correspondants.

Source : Holeverse