Les Sims 5 devront attendre ; Stay Up est le nouveau DLC pour Les Sims 4

Notre joie dans un puits. Les rumeurs de ces dernières semaines sur Les Sims 5 sont tombées dans l’oreille d’un sourd. EA vient d’annoncer des nouvelles de la saga… mais sous forme de DLC pour Les Sims 4. Un nouveau contenu téléchargeable pour le jeu qui arrive presque 8 ans après son lancement (il est sorti sur PC en septembre 2014 et est arrivé sur consoles fin 2017). Ce nouvel ajout est connu sous le nom de Stay Up et comprend 1 pack de contenu et 2 kits qui seront disponibles au mois de mai ou juin 2022.

Des loups-garous dans Les Sims 4 ?

Peu de détails sur Stay Up sont encore connus, mais le teaser posté sur les réseaux a conduit les fans du jeu à spéculer sur la présence de loups-garous, un mode sombre et de nouvelles possibilités pour le système de rencontres et de vie nocturne.

Aussi bon que cela puisse paraître, il s’agit toujours du 12e pack de contenu pour Les Sims 4 (le dernier était sur le thème du mariage). Quelques packs auxquels viennent s’ajouter les 11 extensions principales (la plus récente : Life in the Town) et cela sans oublier les minuscules kits. Des dizaines et des dizaines de contenus qui prolongent la vie du jeu, animent la communauté et complètent sa proposition, mais dont le prix fort commence à être un peu élevé pour les fans de la série. Beaucoup réclamaient déjà un nouvel épisode qui rassemble plusieurs de ces DLC en standard et c’est pourquoi ils ont reçu la nouvelle avec… « scepticisme ».

Quand aurons-nous Les Sims 5 ?

EA évitant tout commentaire à ce sujet, toutes les dates que vous découvrez ne sont que pure spéculation. Pourtant, à en juger par ce nouveau plan DLC pour Les Sims 4, il est très probable que nous ne verrons pas Les Sims 5 avant 2023. À tout le moins.

Dans l’ensemble, Les Sims 4 continue de nous offrir de bons moments, en partie grâce aux meilleurs mods de la communauté et en partie à cause des bêtises qui peuvent se produire peu de temps après l’activation de certaines de ses astuces et clés les plus amusantes.