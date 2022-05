Moon Knight : qui est le nouveau super-héros du MCU du chapitre final et de quels pouvoirs dispose-t-il ?

Moon Knight (Moon Knight), la dernière série de Marvel Studios pour Disney + et qui s’est terminée cette semaine après la diffusion de son sixième et dernier épisode, nous a laissé de nombreuses surprises qui peuvent donner beaucoup de jeu à l’avenir de l’UCM. Comme un nouveau personnage super-héroïque au-delà de Moon Knight lui-même, semble-t-il, désormais lié à la personnalité mystérieuse et plus violente de Marc Spector, Jake Lockley. Mais concentrons-nous sur la nouvelle super-héroïne née de Layla ; Nous vous avertissons des spoilers sur le dernier épisode de Moon Knight à partir du paragraphe suivant.

C’est Scarlet Beetle dans l’UCM

A tel point que Layla passe un pacte avec Taweret pour devenir son avatar et ainsi développer des capacités surhumaines pour tenter d’aider Steven/Marc face à la menace d’Arthur Harrow et Ammit. C’est là que naît la nouvelle transformation de Layla en Scarlet Beetle, malgré le fait que le nom ne soit pas mentionné dans la série. Bien que si nous prenons les bandes dessinées comme référence, nous pouvons établir un lien entre l’identité de Scarlet Beetle des dessins animés et l’apparence et les pouvoirs de ce nouveau personnage MCU.

Ainsi, les pouvoirs de Scarlet Beetle sont assez similaires à ceux de Moon Knight, équipant, oui, une armure colorée capable de repousser la magie et les tirs, en plus d’afficher des ailes imposantes qui permettent un certain vol et une paire d’épées. Et si Layla a déjà un talent pour le combat au corps à corps, en tant que Scarlet Beetle, sa force, son agilité et son endurance sont multipliées, donnant à la nouvelle super-héroïne une force surhumaine et, probablement, une capacité de régénération, tout comme c’est le cas avec Moon Knight.

Nous verrons si Scarlet Beetle a un avenir dans les futures productions UCM ou, peut-être, une éventuelle saison 2 de Moon Knight. Pour l’instant, nous savons que l’accord de Tawaret avec Layla était temporaire pour aider à vaincre Harrow, bien que Layla puisse très bien rester son avatar. En revanche, tout indique que Moon Knight continuera d’être présent, bien que désormais dans le skin de la troisième personnalité, Jake.