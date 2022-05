Clippy, le clip Word, est de retour pour sauver Halo Infinite

La première saison de Halo Infinite a été un long, long voyage à travers le désert. Six mois de retards, de contenu au compte-drops, de prix exorbitants et d’abandons dans l’étude. Heureusement, cette semaine, la saison 2 est arrivée dans le jeu et elle est pleine de surprises. L’un d’eux est le retour de Clippy, le légendaire assistant de Microsoft Office qui nous demandait si nous avions besoin d’aide à chaque fois que nous ouvrions Word. Et nous ne disons pas que l’attente en valait la peine rien que pour lui, mais…

Bien qu’il ne soit pas aussi cool que dans l’image d’en-tête (avec la permission de Daily Halo Infinite Moments) et bien qu’il ne soit pas disponible comme récompense pour la mise à niveau (même sans payer le pass de saison), Clippy apparaît déjà parmi les options de personnalisation de notre Spartiate. C’est-à-dire que tôt ou tard il arrivera en magasin ou il fera partie d’un événement temporaire (croisons les doigts car c’est ce dernier car ils sont gratuits). Il servira d’autocollant pour les armures et les véhicules, de porte-clés sur l’arme et même de badge sur notre dog tag. Pour quand une IA avec sa forme… et sa voix ? Et à tout cela, à quoi ressemblerait la voix de Clippy ?

Clippy a été tué par Cortana

Il est curieux que le retour de notre clip préféré se produise avec un jeu Halo alors que c’est précisément Cortana qui l’a tué. Il y a quelques années, lorsque Windows 10 a débarqué sur nos ordinateurs, tablettes et appareils mobiles, l’IA emblématique qui accompagne le Master Chief dans toutes ses aventures a commencé à prêter également sa voix et ses conseils au reste du monde. Ou sans blâmer Cortana, le licenciement de Clippy était une réponse au succès de Siri et Alexa, les assistants vocaux d’Apple et d’Amazon, respectivement.

En tout cas, Clippy n’est pas le seul nouvel ajout à Halo Infinite Season 2, appelé Lone Wolves. Deux nouvelles cartes ont également été ajoutées (Breaker et Catalyst), plusieurs modes de jeu supplémentaires (king of the hill ou last spartan standing), une deuxième passe de combat avec 100 niveaux et des dizaines d’éléments de personnalisation, ainsi que divers ajustements dans le gameplay ( par exemple, vous tuez plus vite). Nous avons tout revu dans ce lien.

Cette deuxième saison se déroulera jusqu’au 7 novembre et il faudra attendre la troisième lorsque le mode coopératif sera intégré à la campagne et l’éditeur (Forge) en multijoueur. Mais avec Clippy, le reste est secondaire. J’espère qu’un jour ils l’introduiront comme dans cette parodie de Daily Halo Infinite Moments