Examen de X, un slasher érotique des années 70 avec de la personnalité mais avec des meurtres prévisibles

Ils sont jeunes, beaux et désireux de s’amuser. Dans le genre slasher horrifique, les protagonistes se rendent généralement dans un camp ou un lieu de retraite, avec le malheur qu’ils rencontrent toujours un tueur en série. X, le nouveau film de Ti West, récupère cette formule et la détourne pour offrir au spectateur un point de vue un peu plus original dans son approche. et, jeune et beau, mais l’objectif principal est d’enregistrer un film porno.

Le camion pénètre lentement au cœur des États-Unis les plus profonds, où deux vieillards vivent au bord d’un lac gardé par des alligators. Dès qu’ils appellent la résidence de campagne, Howard, la personne qui leur a loué la maison d’hôtes, les reçoit avec son fusil de chasse prêt -au sens littéral, que personne n’imagine une sale chose figurative-. Après un échange de mots, quelques malentendus et un avertissement (ne pas déranger sa femme), le groupe d’acteurs et de cinéastes reste dans la cabine et commence à filmer les scènes de sexe.

Enregistrement d’un porno dans la cabine de deux vieux meurtriers

Aux portes des années 80, le film explore la liberté sexuelle dont certains jeunes de l’époque voulaient jouir. Il le fait avec une touche de comédie très marquée, qui se retrouve dans les dialogues et dans les personnages eux-mêmes : Wayne (Martin Henderson), un playboy d’un livre, est le producteur du film porno. Sa petite amie Maxime participe en tant qu’actrice principale aux côtés de Bobby-Lynne (Brittany Snow), ce qui au début n’est pas bon de la part de Lorraine (Jenna Ortega), l’assistante et petite amie du réalisateur. Bien qu’il semble avoir des doutes, il prend finalement une décision surprenante, qui affecte directement le sort de RJ (Owen Campbell).

RJ est aussi drôle parce qu’il veut faire une bande porno originale, il se soucie du script bien qu’il soit aussi absurde et inutile qu’une telle bande. Personne ne regarde un porno pour l’intrigue.

Cette prémisse très originale est soutenue par un style visuel très puissant, qui se distingue par son éclairage de couleur rougeâtre. Une fantastique Mia Goth incarne deux personnages qui à première vue semblent antagonistes : la jeune Maxine et la vieille Pearl, deux générations complètement différentes, mais vraiment si différentes ?

Un film porno à la campagne.

Représentation de la jeunesse et de la vieillesse

Dès le début un parallélisme entre les deux personnages se dessine. La vieille femme se voit reflétée dans le visage de la jeune fille, celle qu’elle était autrefois : une danseuse, belle, pleine de vie, une star. Les années ont passé et les infirmités de la vieillesse ont effacé toute trace de son ancienne identité. Ti West en profite pour réfléchir sur la sexualité pendant la vieillesse, inexistante chez ce couple de personnes âgées en raison de problèmes de santé et de la détérioration de leur corps. Une fois belle, maintenant ridée, méconnaissable. En même temps, il approfondit des thèmes récurrents tels que le rêve américain ou la nécessité de réussir dans un monde qui est continuellement à la recherche de « personnes spéciales ».

Les deux vieux savent ce qu’ils font et n’ont pas de bonnes intentions. Ils ont attiré ces jeunes (et d’autres avant eux) et les ont trompés. Sous le couvert des ténèbres, ils commettent des meurtres impitoyables. Qui va se méfier de deux vieillards sans défense ? Même Jackson, qui se vante continuellement de ses talents de soldat (« un Marine est toujours un Marine »), ne voit pas ce qui va lui arriver. Il méprise Howard parce qu’il était soldat « il y a de nombreuses années » et en paie les conséquences.

Perle et Maxime.

Sanglant, sanglant et débordant de moments brillants, X est à court de tueries plus originales. La plupart d’entre eux sont prévisibles, ce qui dans un film de ce genre est quelque chose d’un péché. Et pour le péché, ceux qui résonnent à travers la voix d’un prédicateur sortant du fond à la télévision. Il symbolise d’une certaine manière la répression envers le sexe, corseté et redouté pour des raisons morales et religieuses. De plus, dans ce film, c’est plus qu’un simple élément de contexte.

