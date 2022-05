Fortnite : le pack de missions Omega Knight Level Up est désormais disponible

À partir du 05/05/2022 à 02h00 CEST et jusqu’à la fin de la saison, le pack de missions Omega Knight Level-Up est désormais disponible sur Fortnite. Il s’agit du lot de montée de niveau de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite, qui apporte avec lui un nouveau skin : Omega Knight. Juste en dessous on vous donne toutes les clés sur ce nouveau pack de contenu :

Pack de missions Omega Knight Level Up dans Fortnite: c’est tout ce qu’il contient

Le pack de missions de niveau supérieur Omega Knight est un ensemble de la boutique Fortnite qui apporte un nouveau skin (Omega Knight), ses accessoires respectifs et des missions de niveau supérieur, comme le nom de l’ensemble l’indique.

Le pack de missions Omega Knight Level Up est dans la boutique Fortnite

C’est tout le contenu du pack, au prix de 1 200 V-Bucks (la monnaie virtuelle de Fortnite) :

Omega Knight Skin (le style supplémentaire Aurum Eques est débloqué en accomplissant 28 missions)

Mission Pack (4 ensembles de missions hebdomadaires contenant 7 missions de collecte de jetons pour un total de 28. Les missions ne sont disponibles que jusqu’à la fin de la saison le 3 juin 2022).

Knight’s Torment Back Bling (déblocable en accomplissant 7 quêtes ; style bonus Aurum Eques débloqué en accomplissant 21 quêtes)

Knight’s Torment Gathering Tool (déblocable en accomplissant 14 missions ; style bonus Aurum Eques débloqué en accomplissant 21 missions)

Ceci est le contenu du pack de quêtes Omega Knight Level Up

Les quêtes elles-mêmes sont disponibles chaque semaine jusqu’à la fin de la saison le 3 juin 2022, et consistent simplement à obtenir des objets de collection (jetons de niveau supérieur) dans toute l’île.

Des doutes sur le pack de missions Omega Knight Level-Up dans Fortnite

Un regard attentif sur le skin d’Omega Knight

Que contient le pack de missions Level Up ?

Les packs de missions Fortnite Level Up apportent toujours avec eux un nouveau skin et ses accessoires, ainsi que des missions avec lesquelles débloquer ces derniers et les éventuels styles supplémentaires qui peuvent exister. Au début, le skin est déverrouillé, mais pour le reste des objets, nous devons terminer les missions.

Comment terminer les missions Omega Knight ?

Les packs de quêtes de niveau supérieur incluent sept nouvelles quêtes de niveau supérieur chaque semaine pendant quatre semaines consécutives, pour un total de 28 quêtes. Ces missions sont disponibles dès le lancement du pack et jusqu’à la fin de la saison en cours. (Le nombre de missions disponibles au moment de l’achat dépendra de la semaine où vous achetez le pack. Cependant, peu importe le moment où vous l’achetez, car vous aurez les 28 missions à la semaine 4.)

Chaque mission consiste à collecter des jetons de niveau cachés sur l’île. Si vous parvenez à terminer toutes les missions en une semaine, vous débloquerez une nouvelle récompense cosmétique, jusqu’à un total de quatre récompenses !

Voici les produits skins qui peuvent être débloqués avec les quêtes du pack de quêtes Omega Knight Level-Up :

Quêtes de la semaine 1 (disponibles dès maintenant) : accessoire de dos du tourment du chevalier.

Quêtes de la semaine 2 (à partir du 10 mai à 15h00 CEST) : Knight’s Torment Pickaxe (Dessinez la pioche accessoire du sac à dos !).

Quêtes de la semaine 3 (à partir du 17 mai à 15 h 00 CEST) : style Aurum Eques pour l’accessoire de dos et la pioche Knight’s Torment.

Quêtes de la semaine 4 (à partir du 24 mai à 15h00 CEST) : style Aurum Eques pour la tenue Omega Knight.

Pour avoir terminé chacune des quêtes de niveau supérieur, vous recevrez un niveau complet. Autrement dit, avec un pack de missions, nous pouvons monter de 28 niveaux dans le Battle Pass.

Que se passe-t-il si j’ai acheté un pack de missions de niveau supérieur une semaine après sa disponibilité ?

Rien ne se passe, car nous ne perdrons pas les missions précédemment disponibles. Avez-vous acheté le pack de quêtes de niveau supérieur au cours de sa deuxième semaine ? Et bien vous aurez ensuite les missions de la semaine 2 et celles de la semaine 1 ! Et la troisième semaine ? Vous aurez ceux des semaines 3, 2 et 1. Et ainsi de suite jusqu’à la quatrième semaine où il est disponible. Vous pourrez acheter les packs de missions de niveau supérieur jusqu’à la fin de la saison.

Quand les quêtes des packs de quêtes Level Up expirent-elles ?

Étant donné que les packs de quêtes de niveau supérieur sont saisonniers, toutes les quêtes expireront à la fin de la quête en cours. Cela signifie que les quêtes du pack de quêtes Omega Knight Level-Up expireront à la fin du chapitre 3 – Saison 2 (3 juin 2022).

Après avoir acheté un pack de quêtes de niveau supérieur, où puis-je trouver les quêtes ?

Les quêtes de niveau supérieur se trouvent sur la page « Quêtes » dans leur propre catégorie. Par exemple, les quêtes du pack de quêtes Omega Knight Level Up tomberont dans la catégorie « Omega Knight ».

Comment puis-je acheter un pack de missions de niveau supérieur ? Puis-je l’offrir à un ami ?

Les packs de quêtes de niveau supérieur sont vendus dans la boutique d’objets contre des V-Bucks. Le pack de quêtes Omega Knight Level-Up est disponible pour 1200 V-Bucks. Et oui, vous pouvez offrir le pack de missions Level Up à un ami.

Une demande de remboursement peut-elle être utilisée avec les packs de quêtes de niveau supérieur ?

Non, ils ne peuvent pas être retournés. Les packs de missions de niveau supérieur ne sont pas pris en charge pour les demandes de retour.

Je n’ai besoin que de quelques PE pour monter de niveau. Est-ce que je gaspillerais de l’XP en montant de niveau avec une quête de pack ?

S’il ne vous manque que quelques XP, ne vous inquiétez pas de « gaspiller » une quête de niveau supérieur. Imaginez que vous êtes au niveau 89 et qu’il ne vous reste plus que 15 000 XP pour passer au niveau 90. Si vous terminez une quête de niveau supérieur, vous ne passerez pas au niveau 90 avec une barre d’XP vide pour atteindre le niveau 91. Au lieu de cela, vous devrez montez au niveau 90 et n’avez besoin que de 15 000 XP pour atteindre le niveau 91.

Le pack de missions Omega Knight Level Up est le lot de ce type dans Fortnite Chapter 3 Season 2. Dans notre guide complet du jeu, nous vous expliquons comment accomplir toutes les missions « normales » et comment obtenir rapidement de l’XP.

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration