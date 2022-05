F1 22 : Fernando Alonso est l’un des pilotes en couverture, qui sont les autres ?

F1 22 a dévoilé toutes ses éditions. Le jeu officiel de Formule 1 revient avec un nouvel opus développé par Codemasters, le studio spécialisé dans les titres de pilotage qui fait partie d’EA depuis plus d’un an. Les créateurs de Dirt 5 ont également présenté les pilotes qui feront partie des différentes couvertures, différentes selon les éditions. L’Français Fernando Alonso est l’une des stars présentes.

Tous les protagonistes des couvertures de F1 22

L’édition standard comprend Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) et George Russell (Mercedes-AMG Petronas).

L’édition Champions présente Fernando Alonso (Alpine F1 Team), Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) et Sebastian Vettel (Aston Martin Cognizant F1 Team).

F1 22 a publié sa première bande-annonce officielle de gameplay. Le Grand Prix de Miami, qui ouvre la saison de Formule 1, se reflète dans la vidéo, dont vous pouvez profiter dans cette actualité. En plus des exigences minimales et recommandées, chez Netcost, nous détaillons toutes les nouveautés de cet épisode.

Le jeu vidéo Codemasters sera mis en vente le 1er juillet prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Ceux qui acquièrent l’édition sont sur les machines de la génération précédente ne pourront pas accéder gratuitement aux améliorations des nouvelles consoles. Electronic Arts a précisé sur la page FAQ que l’édition Champions comprendra les deux versions.

La version double comprend le jeu de base, un accès anticipé de trois jours, un pack de contenu sur le thème de Miami (également disponible en tant qu’incitatif de précommande), un pack de démarrage Vida F1, des icônes exclusives My Team et 18 000 PitCoins, la monnaie du jeu. L’une des nouveautés est Vida F1, qui permettra au joueur de débloquer toutes sortes d’éléments skins et de véhicules pour personnaliser entièrement son expérience de jeu. Les moteurs ont déjà commencé à rugir.

source | Codemasters