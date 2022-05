Star Wars : Obi Wan Kenobi | Toutes les curiosités du second trailer

Star Wars Day est terminé, mais une nouvelle bande-annonce d’Obi-Wan Kenobi, la série tant attendue de Disney+, nous a quittés. La vidéo reprend certaines séquences du teaser original (comme la scène avec le petit Luke), mais propose également des séquences inédites et offre un premier aperçu du personnage incarné par Kumail Nianjiani (un chevalier Jedi ?). Dans les lignes suivantes, nous décomposons les aspects les plus intéressants de la bande-annonce.

Les Inquisiteurs arrivent sur Tatooine

Nur et la Forteresse de l’Inquisition

Oncle Owen réprimande Obi-Wan pour son rôle dans l’entraînement d’Anakin.

Reva, quelque chose de personnel avec Maître Kenobi ? Le criminel le plus recherché

Un droïde chasseur de primes très familier

Affrontez un ennemi du genre de Maul

Dark Vador met son armure

Dès le démarrage, le Cinquième Frère apparaît suivi d’un peloton de stormtroopers sur Daiyu, la planète aux allures de cyberpunk déjà aperçue dans le premier trailer et inspirée de Hong Kong. Puis le décor change et nous retournons dans le désert de Tatooine. Aux côtés de la troisième sœur et du cinquième frère susmentionné, des membres de l’Inquisition impériale foulent le sable à la recherche des Jedi survivants. Tout le monde ne croit pas qu’Obi-Wan est vivant, mais Reva (Third Sister) suggère qu’ils ne cherchent peut-être pas au bon endroit.

Il a déjà montré sa majesté dans le premier teaser, mais la forteresse inquisitoriale de Nur (également vue dans le jeu vidéo Star Wars Jedi : Fallen Order) revient dans ce second clip. Un Inquisiteur inconnu, supposé être la Quatrième Sœur, de la race Tholothienne, apparaît brièvement. Dans une autre séquence, Reva est accompagnée de Purge Troopers, une unité spéciale de stromtroopers qui figurait également dans le jeu vidéo Respawn Entertainment.

La Quatrième Sœur ?

Oncle Owen réprimande Obi-Wan pour son rôle dans l’entraînement d’Anakin.

La relation entre Obi-Wan Kenobi et Owen Lars a toujours été tendue. Dans Un nouvel espoir, il est clair qu’elle ne veut en aucun cas que Luke traîne avec le vieux Ben. « Laissez-nous tranquilles », demande Owen aux Jedi dans la séquence de la bande-annonce. « Le moment venu, il faudra l’entraîner », répond Kenobi. La phrase suivante est dévastatrice : « Comment as-tu entraîné son père ? ». Les responsables de la série ont commenté dans des interviews qu’Obi-Wan Kenobi est criblé de culpabilité, car il n’a pas pu empêcher Anakin de succomber au côté obscur et de devenir Dark Vador. L’expression du personnage en dit plus que mille mots.

La troisième sœur est l’une des inquisitrices inédites. Il n’est pas apparu dans Star Wars : Rebels ou tout autre produit, mais il poursuit Obi-Wan Kenobi à travers la galaxie. « Tu ne peux pas t’échapper, Obi-Wan ! » lui crie-t-il. Cela suggère également qu’il (Dark Vador) est à l’affût, une confrontation que nous apprécierons dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi. De plus, à un moment donné de la bande-annonce, une affiche « Wanted » est aperçue, qui montre une photographie du vétéran Jedi tel qu’il était pendant l’ère Revenge of the Sith.

Dans L’Empire contre-attaque, Dark Vador engage une unité 4-LOM, un droïde protocolaire qui défie sa programmation et se transforme en chasseur de primes. Il semble que dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi sera de retour, tant qu’il est le même, ce qui n’a pas été officiellement confirmé. Ce qui semble clair, c’est que l’Empire Galactique a investi les ressources nécessaires pour traquer les Jedi en fuite.

Dark Maul ne sera pas présent dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi. C’est quelque chose que les responsables de la série, dont la réalisatrice Deborah Chow, ont répété à plusieurs reprises. Cependant, dans l’une des séquences d’action, un guerrier de la même espèce (un Zabrak de la planète Dathomir) attaque le professeur. Pendant ce temps, Maul était l’un des patrons du crime, le chef de Crimson Dawn. En tout cas, presque toutes les intrigues de cet ex-Sith ont été développées dans des produits tels que Star Wars : The Clone Wars ou Star Wars : Rebels.

D’après la couleur de sa skin, il est clair qu’il n’est pas Maul.

On peut dire que Dark Vador a été vu dans la deuxième bande-annonce de Star Wars : Obi-Wan Kenobi, bien qu’il l’ait fait de manière quelque peu subtile et entre plusieurs séquences différentes. Rien n’a été décrit du duel en tant que tel, pas même un affrontement au sabre laser. Après leur confrontation sur Mustafar, Anakin a perdu ses jambes et ses bras, nous pouvons donc le voir mettre une prothèse mécanique. Puis le devant de l’armure s’enclenche sur sa poitrine, les lumières de la vie s’allument, la respiration gronde et le regard d’Obi-Wan indique qu’il a senti la présence de son ancien Padawan.

Dark Vador.