John Wick 4 partage ses premiers détails : « c’est à la fois une suite et une conclusion »

John Wick 4, le quatrième volet tant attendu de la saga d’action mettant en vedette l’ignifuge Keanu Reeves, partage les premiers détails de son histoire par l’intermédiaire de son réalisateur, Chad Stahelski, qui s’est entretenu exclusivement avec le médium Collider après son premier regard sur le récent CinemaCon 2022. Et parmi les déclarations les plus marquantes, le cinéaste a souligné qu’il s’agit « à la fois d’une suite et d’une conclusion » ; encore plus si l’on tient compte de la fin fatidique de la troisième partie.

John Wick 4 pointe vers la clôture de la saga cinématographique

Ainsi, le réalisateur du film a partagé les premiers détails d’une intrigue dans laquelle, pour le moment, il ne souhaite pas trop approfondir : « Je pense que John Wick 4 est une belle continuation des trois premiers films. En outre, il a une conclusion à la saga, ce qui est génial. Nous introduisons beaucoup de nouveaux personnages qui ont beaucoup à dire sur le passé du personnage de Keanu Reeves », commente le réalisateur.

« Et, évidemment, aussi du présent. Je pense que c’est une sorte de fraternité et c’est plein d’espoir. A quoi ressemblerait vraiment la vie avec une sorte de crise existentielle comme la sienne ? Je pense que ça va être la partie amusante du film. C’est ce qui se termine. Cependant, il y a une bonne fin à l’histoire émotionnelle que nous avons construite tout ce temps », conclut Stahelski.

John Wick 4 devrait sortir le 24 mars 2023 avec un casting dirigé par Keanu Reeves aux côtés de Laurence Fishburne, Ian McShane, Rina Sawayama, Bill Skarsgard, Donnie Yen et Natalia Tena.

Rappelons-nous que l’univers de John Wick s’élargira avec un nouveau spin-off intitulé Ballerina, une jeune assassin qui cherche à se venger du groupe de personnes qui a tué sa famille, un film qui mettra en vedette l’actrice Ana de Armas ; sans aucun doute, un patronyme qui vous va comme un gant.

source | Collisionneur