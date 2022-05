The Mandalorian et The Bad Shipment arrivent dans LEGO Star Wars: The Skywalker Saga en tant que DLC

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, le nouveau jeu vidéo de TT Games qui revisite la trilogie cinématographique Star Wars dans son propre style, célèbre le Star Wars Day avec de nouveaux DLC pour des personnages de produits récents aussi populaires que The Mandalorian ou La Mesa Mala , deux séries récentes de la saga disponibles sur Disney+. Cela a été partagé par les responsables, détaillant les nouveaux personnages du jeu et le prix des deux packs téléchargeables.

La saga Skywalker reçoit de nouveaux personnages DLC

Ainsi, le contenu basé sur The Mandalorian est basé sur sa deuxième saison et contient les personnages suivants : Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand et Moff Gideon. D’autre part, le DLC dédié à la série animée La Remesa Mala (The Bad Batch) comprend des noms comme Crosshair, Echo, Hunter, Tech et Wrecker. Les deux packs de personnages sont disponibles pour 2,99 € chacun ou dans le cadre du Season Pass du jeu, au prix de 14,99 €.

Ces deux nouveaux DLC s’ajoutent aux autres contenus téléchargeables déjà disponibles pour The Skywalker Saga, qui sont les packs basés sur la première saison de The Mandalorian, Solo : A Star Wars Story, Rogue One : A Star Wars Story et les packs. de personnages classiques et de soldats. Au total, jusqu’à 7 DLC déjà disponibles pour l’aventure principale.

Au total, et grâce à ces DLC, près de 40 nouveaux personnages peuvent être ajoutés aux plus de 300 déjà disponibles dans le jeu vidéo, devenant ainsi la compilation définitive de la franchise LEGO Star Wars à ce jour. LEGO Star Wars : La saga Skywalker est désormais disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Star Wars Day 2022 nous a laissé de nombreuses nouvelles liées à une saga cinématographique aussi populaire.

source | Jeux TT