L’application Xbox obtient de nouvelles façons de partager

L’application Xbox pour iOS et Android offre de nouvelles opportunités pour partager votre contenu. « Très bientôt » seront des histoires, où vous pourrez taguer vos amis dans des clips, des images et des succès qui seront vus à la fois par les joueurs que vous avez ajoutés et par le reste de la communauté. Son incorporation renouvellera la version actuelle du menu des activités.

Voici comment fonctionne le nouveau menu des histoires dans l’application Xbox

Les histoires arrivent « très bientôt » sur les marchés où la Xbox est disponible. Cette nouvelle chaîne apparaîtra au centre de l’écran principal. Pour en créer un, vous devez cliquer sur votre photo de profil dans le menu. Ensuite, votre dernier contenu apparaîtra afin que vous puissiez sélectionner ce que vous souhaitez partager. Une fois que vous l’aurez publié, le contenu sera affiché pendant les 72 prochaines heures.

« Les stories permettent de montrer ses compétences et de rester en contact avec ses amis », explique l’éditeur dans un communiqué. « Vous pouvez partager vos moments de jeu préférés, y compris des clips, des captures d’écran et des réalisations avec vos amis et la communauté Xbox. Vous pouvez également répondre aux histoires de vos amis avec un message ou une réaction. » Ces types de modes de partage sont utilisés depuis que Snapchat l’a mis en pratique. Ces dernières années, des plateformes comme Instagram, Spotify ou TikTok ont ​​adopté le concept.

« Nous aimons entendre la communauté lorsque vous avez une suggestion pour une nouvelle fonctionnalité que vous aimeriez voir ajoutée à l’expérience Xbox, ou lorsque vous souhaitez fournir des commentaires sur des fonctionnalités existantes qui pourraient être améliorées. De l’amélioration de la capture et du partage de jeux à l’accélération du chargement des jeux, et bien plus encore. Nous sommes toujours à l’écoute et recherchons des moyens d’améliorer l’expérience Xbox pour les utilisateurs du monde entier. »

Si vous souhaitez aider à la tâche, vous pouvez installer l’application Xbox Insider à partir de votre console Xbox ou de votre PC, où vous trouverez des mises à jour avant son lancement officiel.

Source : fil Xbox