Journée de la guerre des étoiles | Pourquoi le 4 mai est-il célébré et quelle est son origine ?

Aujourd’hui, 4 mai, la journée Star Wars est célébrée. Le Star Wars Day est un jour où les fans de la saga créée par George Lucas célèbrent leur amour pour la plus grande série cinématographique de tous les temps.

Une journée déjà établie comme officielle par Lucasfilm et Disney, bien qu’au début cela ait commencé plus comme une sorte de blague. La relation phonétique entre « May the Fourth » (4 mai) et « May the force with you » (que la force soit avec vous), explique la blague originale. Ici, nous vous disons quelle est l’origine de cette date pour célébrer le jour de Star Wars.

L’anecdote de Margaret Thatcher et Star Wars

Nous devons prendre la machine à voyager dans le temps et aller en 1979, deux ans seulement après la sortie du premier film original de Star Wars sur les écrans de cinéma. Le Parti conservateur britannique, célébrant l’élection du nouveau Premier ministre Margaret Thatcher, a publié une publicité d’une page entière dans le London Evening News, qui disait : « Que le quatrième soit avec vous, Maggie. Félicitations.

Cela fut pris en dérision par les adeptes de la saga, qui peu à peu en firent légion, et cela resta une blague jusqu’en 2011. C’est cette année-là que le premier grand événement organisé autour de cette date eut lieu au Toronto Underground Cinema. . Des projections de tous les films de la saga y ont eu lieu, accompagnées d’un concours de costumes.

Revenant à l’origine anecdotique, Thatcher, officiellement devenu Premier ministre le 4 mai 1979, n’a jamais utilisé ni fait référence au jeu de mots, mais il réapparaîtra dans la politique britannique 15 ans plus tard.

Le 4 mai 1994, le politicien britannique Harry Cohen a mentionné l’expression lors d’un débat à la Chambre des communes sur la défense nationale, la qualifiant de « très mauvaise blague ».

De manière inattendue, cela a servi à s’approprier les politiciens britanniques avec une certaine ironie, qui continuera à être dite au parlement britannique à quelques reprises au cours du 21e siècle. Par exemple, en 2012, le maire de Londres de l’époque et l’actuel Premier ministre Boris Johnson ont abandonné la phrase pour clore son discours de réélection.

Quand le Star Wars Day a-t-il commencé ?

Ce n’est qu’avec l’achat de Lucasfilm par Disney que le soi-disant Star Wars Day a été cimenté comme le genre de phénomène que nous connaissons aujourd’hui : une célébration à moitié sérieuse, à moitié un étalage marketing éhonté.

Disney a commencé à offrir des remises sur les produits Star Wars, un précédent que tant d’autres entreprises ont suivi et qui a fait de cette journée une sorte de Black Friday galactique.

Jeux vidéo, séries et films de la saga Star Wars

Actuellement, les fans disposent d’un large catalogue de titres multiplateformes pour profiter de leur saga préférée. Chez Netcost nous vous proposons une liste complète et mise à jour pour pouvoir voir tous les films et séries Star Wars dans l’ordre et une sélection de 5 produits créés spécialement pour ce jour. Si vous aussi vous aimez les jeux vidéo, nous vous proposons notre sélection d’offres avec les jeux vidéo Star Wars pour toutes les consoles et enfin la liste de tous les jeux Star Wars confirmés à ce jour.