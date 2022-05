FIFA 22 : TOTW 33 avec Morales, Rodrygo et Mertens désormais disponible

FIFA 22 reçoit les joueurs choisis pour faire partie de l’équipe de la semaine 33. Le TOTW, comme on l’abrége habituellement, célèbre la performance des footballeurs les plus remarquables le dernier jour des matchs officiels. Rappelons qu’ils sont désormais disponibles pour une durée limitée lors de l’ouverture des packs et sur le marché des transferts.

Équipe de la semaine 33 dans FIFA 22 : tous les élus

Titres

PT : Audero, 82 ans, Sampdorie

CT : Bonucci, 87 ans, Piemonte Calcio (Juventus)

CT : Romero, 87 ans, Tottenham Hotspur

CAI : Günter, 86 ans, Fribourg

CT : Niakhate, 81 ans, FSV Mayence 05

MOC : Mertens, 86 ans, Naples

CM : G. Fernandes, 81 ans, Çaykur Rizespor Kulübü

CM : Majer, 84 ans, Stade Rennais

ST : Morales, 86 ans, Levante FC

ST : Richarlison, 84 ans, Everton

ST : Belotti, 84 ans, Turin

Suppléants et réserves

CP : Rajkovic, 82 ans

DO : Geertruida, 81 ans

CAM : Uth, 81 ans

MG : McConville, 81 ans

IE: Rodrygo, 82 ans

DC : Berisha, 82 ans

DC : Simon, 81 ans

LD : Goût, 75

ST : Surridge, 76 ans

DC : Grégory, 76 ans

ED : Alm, 75 ans

DC : Vryoni, 75 ans

L’équipe FIFA 22 de la semaine 33 n’a qu’un seul représentant de la Liga dans le onze de départ. Le ‘Comandante’ Morales reçoit les applaudissements d’EA Sports après avoir continué à lancer une journée de plus de son équipe. En revanche, Rodrygo apparaît parmi les remplaçants comme une carte vraiment intéressante. Ses références : 90 allures et 86 dribbles. Ses buts contre l’Espanyol ont suffi pour entrer dans l’équipe.

Le joueur avec la note la plus élevée tombe sur Bonucci, avec une note de 87. Le défenseur central de la Juventus (Piemonte Calcio dans FIFA 22) fait toujours partie des meilleurs défenseurs à son poste. Il partage le score avec Romero, un autre défenseur central. Avec 90 physiques et 89 en défense, c’est un article pertinent pour ceux qui aspirent à un club de Premier League. Tous sont déjà disponibles dans Ultimate Team.

La source: EA Sports